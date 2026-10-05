Liên minh châu Âu và Trung Quốc sắp đàm phán thương mại tại Bắc Kinh

Cảng hàng hóa tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 8/10, tham dự hai ngày họp mang tính quyết định với giới chức Trung Quốc, nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại.

Giới chức EU và Trung Quốc đã đàm phán liên tục từ tháng 6, nhằm giải quyết lo ngại của Brussels về tình trạng mất cân bằng thương mại hiện nay. Đồng thời, EU đang chuẩn bị tăng cường bộ công cụ phòng vệ thương mại, nhưng Trung Quốc đã dọa trả đũa mọi động thái nhằm vào Trung Quốc.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên kỳ vọng quá nhiều vào các cuộc đàm phán. Bà Penny Naas, Giám đốc văn phòng Brussels của Quỹ Marshall Đức của Mỹ (GMF), viện nghiên cứu chính sách, cho rằng bà không kỳ vọng bất kỳ đột phá lớn nào.

Ông Zhu Tian, Giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Âu (CEIBS) ở Thượng Hải, cũng nhận định có thể đạt được thỏa thuận về một số vấn đề cụ thể, chứ không phải một giải pháp toàn diện cho quan hệ thương mại.

Rõ ràng Brussels nhận thức được các cuộc đàm phán sẽ không giải quyết mọi khó khăn. Ủy ban châu Âu đồng thời xây dựng các công cụ mới để bảo vệ các ngành công nghiệp châu Âu, dự kiến trình lên các nhà lãnh đạo vào tháng 12. Điều EU muốn là cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt này đạt khoảng 360 tỷ euro trong năm 2025, nghĩa là EU nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn rất nhiều so với xuất khẩu sang nước này.

Một quan chức EU giấu tên cho biết khối không kỳ vọng Trung Quốc thay đổi đáng kể, nên EU cũng đang đẩy mạnh chuẩn bị các công cụ mới. Một số nước EU, trong đó có Pháp, đã thúc đẩy xây dựng "phiên bản châu Âu của Điều 301." Đây là công cụ thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng để điều tra các hành vi nước ngoài mà Washington cho là mang tính phân biệt đối xử, và đáp trả bằng thuế quan.

Phản hồi về công cụ này, Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả kiên quyết các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử.

Trước đây, Trung Quốc từng trả đũa các động thái phòng vệ thương mại của khối bằng thuế đối với rượu cognac châu Âu, đồng thời mở các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn và sản phẩm sữa./.