Lễ ký kết diễn ra ngày 21/11 tại Brussels (Bỉ), với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Phối hợp Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cùng các quan chức thương mại hai bên. Sự kiện đánh dấu việc hoàn tất gần một thập kỷ đàm phán, bắt đầu từ tháng 7/2016, giữa EU gồm 27 thành viên và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với 286 triệu dân.

"Đây là một trong những thỏa thuận tham vọng nhất mà Liên minh châu Âu từng ký kết tại châu Á", bà Von der Leyen nói, đồng thời cho biết hai bên đại diện cho thị trường 730 triệu dân.

"Thương mại và đầu tư giữa EU và Indonesia có tiềm năng chưa được khai phá rất lớn. Khi các thỏa thuận này đi vào hiệu lực, chúng ta sẽ đạt được tiến bộ nhanh chóng trong việc mang lại lợi ích thực sự cho người dân và doanh nghiệp hai bên", Chủ tịch Ủy ban châu Âu phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: X/uni_eropa

Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič đánh giá : Trong thời điểm bất ổn toàn cầu gia tăng, các đối tác chiến lược chính là nguồn sức mạnh tự cường".

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hơn 98% dòng thuế hàng hóa xuất khẩu của EU sang Indonesia và khoảng 90% dòng thuế hàng Indonesia xuất sang EU. Lộ trình cắt giảm dự kiến bắt đầu từ ngày 1/1 năm sau, giúp doanh nghiệp EU tiết kiệm khoảng 650 triệu euro tiền thuế mỗi năm.

Indonesia sẽ từng bước giảm các mức thuế hiện hành, trong đó ô tô chịu thuế tới 50%, máy móc 15%, hóa chất 25% và dược phẩm 15%. Ngược lại, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Indonesia như dầu cọ, dệt may, giày dép và thủy sản sẽ được hưởng ưu đãi khi tiếp cận thị trường EU.

Ủy ban châu Âu dự báo trong 15 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, xuất khẩu của EU sang Indonesia sẽ tăng gần 40%, chủ yếu ở các ngành máy móc, phương tiện cơ giới và kim loại. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Indonesia sang EU được dự báo tăng hơn 14%.

Thỏa thuận có thể giúp GDP của EU tăng thêm 16 tỷ euro và Indonesia tăng thêm 27 tỷ euro vào năm 2042 so với kịch bản không có hiệp định.

Bên cạnh thương mại hàng hóa, thỏa thuận bảo hộ đầu tư IPA được kỳ vọng thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như xe điện, năng lượng tái tạo, sản xuất điện tử và dược phẩm. Văn kiện cũng góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng các nguyên liệu quan trọng như niken và coban.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh EU đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

CEPA và IPA cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ tại Indonesia trước khi có thể được áp dụng tạm thời vào đầu năm 2027. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto dự kiến thăm Brussels ngày 11/12 để tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương.