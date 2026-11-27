Cờ EU tung bay bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels (Ảnh: Reuters)

Theo France 24, ngân sách chung của EU giai đoạn 2028-2034 có thể tương đương 1-1,2% tổng thu nhập quốc dân của khối, với nguồn tài chính chủ yếu đến từ đóng góp của 27 nước thành viên dựa trên quy mô nền kinh tế.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đề xuất một gói ngân sách mới, giảm khoảng 10% so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC).

Ông Costa nhấn mạnh đã đến lúc các nhà lãnh đạo EU đạt được một thỏa thuận cân bằng, để ứng phó với những thách thức phía trước.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha ngày 29/11, cùng các cuộc bầu cử tại Pháp, Ý và Ba Lan trong năm 2027, đang khiến quá trình đàm phán phức tạp hơn.

Phe cực hữu đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận tại Pháp, trong khi kết quả bầu cử ở Ba Lan và Tây Ban Nha khó dự đoán. Sự xuất hiện của các chính phủ mới có thể khiến EU khó đạt được thỏa thuận hơn nếu không giải quyết được bất đồng trước cuối năm nay.

Bất đồng về ưu tiên, Đức gây sức ép

Chia rẽ trong nội bộ EU về ngân sách ngày càng sâu sắc do áp lực nợ công gia tăng, trong khi các nước phải tăng chi tiêu quốc phòng do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Khoảng 1/3 số nước thành viên EU đóng góp vào ngân sách chung nhiều hơn số tiền nhận lại. Đức, Áo, Hà Lan và Thụy Điển là những nước phản đối mạnh mẽ nhất việc tăng mức đóng góp, đồng thời yêu cầu thắt chặt chi tiêu.

Trong khi đó, một nhóm đông đảo các nước do Pháp và Ý dẫn đầu kiên quyết bảo vệ nguồn tài chính hỗ trợ nông dân và phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước thành viên có nền kinh tế kém phát triển hơn. Các chính sách này chiếm khoảng 2/3 ngân sách EU.

Tuy nhiên, phần lớn các nước cũng muốn phân bổ ngân sách cho những nhiệm vụ mới, từ hỗ trợ Ukraine đến duy trì năng lực cạnh tranh của EU trong bối cảnh giá năng lượng cao và căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc.

Để tăng nguồn thu, ông Costa đề xuất áp thuế dịch vụ kỹ thuật số trên toàn EU, đánh vào doanh thu quảng cáo trực tuyến và các khoản thu của doanh nghiệp từ việc khai thác dữ liệu người dùng. Biện pháp này có thể mang lại khoảng 5 tỷ euro mỗi năm.

Ukraine là một trong những vấn đề lớn trong đàm phán ngân sách EU. Ngoài khoản ngân sách 100 tỷ euro dự kiến dành cho Ukraine trong giai đoạn 2028-2034, các nhà lãnh đạo EU còn phải quyết định về khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro.

Đầu tháng 11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo sẽ ngăn cản việc thông qua thỏa thuận ngân sách nếu không nhận được cam kết hỗ trợ Ukraine từ tất cả các nước thành viên, không có ngoại lệ.

Hiện Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia phản đối việc sử dụng ngân sách để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong thư gửi ông Costa, Thủ tướng Merz nhấn mạnh hỗ trợ Ukraine là vấn đề an ninh chung của châu Âu, vì vậy gánh nặng tài chính cũng phải được chia sẻ giữa các nước thành viên.

Gần một năm trước, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro, nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu tài chính của chính phủ Ukraine trong hai năm.

EC dự kiến tiếp tục huy động trên thị trường vốn để cấp khoản vay mới, trong đó 20 tỷ euro dành cho hỗ trợ kinh tế và 25 tỷ euro dành cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Costa dự kiến trình bày đề xuất trước các nhà lãnh đạo EU, sau đó để các nước thảo luận theo nhóm nhỏ và tiến hành trao đổi song phương. Kết quả thảo luận nhiều khả năng sẽ được thông báo tới toàn bộ 27 nước thành viên vào ngày 27/11.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao EU nhận định thỏa thuận có nhiều khả năng đạt được tại hội nghị tiếp theo vào tháng 12.

Ngay cả khi không đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay, EU vẫn còn một năm để hoàn tất quá trình đàm phán. Tuy nhiên, khối cần nhiều thời gian để thông qua các quy định về chương trình chi tiêu, bảo đảm ngân sách mới có thể được giải ngân từ tháng 1/2028.