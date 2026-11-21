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Ngày 20/11, Ủy ban châu Âu (EC) cùng 8 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã ra mắt Liên minh Hạ tầng số châu Âu về Giáo dục (EDU-EDIC), nhằm huy động nguồn lực chung để phát triển hạ tầng và dịch vụ số an toàn, đồng bộ cho ngành giáo dục.

Đây là bước đi mới trong nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài ở một lĩnh vực được coi là nhạy cảm và mang tính chiến lược.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, liên minh mới gồm Bỉ, Croatia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Slovenia, Tây Ban Nha và Hà Lan, nước đặt trụ sở của liên minh. Theo Ủy ban châu Âu, sáng kiến này sẽ tăng cường khả năng tự chủ công nghệ của châu Âu, đồng thời giúp các trường học, giáo viên và học sinh tiếp cận các công cụ số chất lượng cao. Liên minh cũng góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, thông qua việc hỗ trợ các giải pháp có thể dùng chung giữa các hệ thống giáo dục quốc gia, bất kể nguồn lực hay năng lực công nghệ của từng nước.

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Chủ quyền công nghệ, An ninh và Dân chủ, bà Henna Virkkunen nhấn mạnh việc ra mắt Liên minh Hạ tầng số châu Âu về Giáo dục là một bước quan trọng hướng tới chủ quyền công nghệ của châu Âu ở một trong những lĩnh vực nhạy cảm và chiến lược nhất. Giáo dục định hình tương lai và châu Âu cần dựa vào các giải pháp số đáng tin cậy, an toàn và đồng bộ, phản ánh các giá trị và nguyên tắc của châu lục.

Theo bà, thông qua hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên, Liên minh châu Âu có thể xây dựng một hạ tầng giáo dục số bền vững, phục vụ người học, nhà giáo và trường học trên toàn khối.

Về phần mình, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Quyền xã hội và Kỹ năng, Việc làm chất lượng và Sẵn sàng ứng phó Roxana Minzatu cho biết Ủy ban châu Âu gần đây đã chính thức công bố Gói Giáo dục và Kỹ năng, trong đó có kế hoạch thành lập liên minh Liên minh Hạ tầng số châu Âu về Giáo dục. Ưu tiên hiện nay của Ủy ban châu Âu là bảo đảm giáo dục sẵn sàng cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Theo bà, Ủy ban châu Âu sẽ cùng các nước thành viên chia sẻ chuyên môn trong các lĩnh vực chiến lược như hạ tầng điện toán đám mây, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong giáo dục, trao đổi dữ liệu an toàn giữa các cơ sở giáo dục và phát triển ngành công nghệ giáo dục (EdTech) của châu Âu.

Sự ra đời của Liên minh Hạ tầng số châu Âu về Giáo dục diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu ngày càng chú trọng đến chủ quyền số. Hiện nay, phần lớn nền tảng học trực tuyến, dịch vụ lưu trữ đám mây và phần mềm quản lý được các trường học châu Âu sử dụng đều do các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ cung cấp. Điều này đặt ra lo ngại về bảo mật dữ liệu của học sinh, nhất là trẻ vị thành niên, cũng như về khả năng tự chủ của các hệ thống giáo dục quốc gia. Sự phát triển nhanh của AI càng khiến vấn đề trở nên cấp thiết, khi các công cụ AI đang được đưa vào lớp học với tốc độ ngày càng nhanh.

Liên minh Hạ tầng số châu Âu (EDIC) là một cơ chế hợp tác cho phép các nước thành viên cùng Ủy ban châu Âu triển khai các dự án số quy mô lớn mà từng nước khó có thể tự thực hiện.

Với Liên minh Hạ tầng số châu Âu về Giáo dục, Liên minh châu Âu kỳ vọng các trường học trên toàn khối, dù ở nước giàu hay nước có nguồn lực hạn chế, đều có thể tiếp cận các công cụ giáo dục số hiện đại, an toàn và phù hợp với các giá trị châu Âu./.