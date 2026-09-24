Liên minh châu Âu quan ngại về khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel

Một trạm bán lẻ dầu xăng tại thành phố San Francisco, một trung tâm văn hóa, thương mại và tài chính ở tiểu bang California của Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngày 24/9, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại về khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel, cho rằng biện pháp này có thể tác động tiêu cực đến cả hai bên.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết EU đã trao đổi về vấn đề này với phía Mỹ ở cấp cao nhất.

Theo ông, các đối tác thân cận cần tham vấn lẫn nhau trước khi áp dụng những biện pháp ảnh hưởng đến thị trường chung.

Trước đó trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ việc cấm xuất khẩu dầu diesel. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do cuộc xung đột tại Trung Đông, có thể ảnh hưởng đến triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giá nhiên liệu tại cả Mỹ và châu Âu đều tăng kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, châu Âu phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu nhiều hơn.

Theo phân tích của truyền thông dựa trên số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày 24/9, giá dầu diesel bán lẻ trung bình tại 27 nước thành viên EU đã lên mức kỷ lục 2,23 euro/lít. Mỹ cung cấp khoảng 50% lượng dầu diesel EU nhập khẩu trong tháng 8./.