Liên minh châu Âu nhất trí giải ngân hơn 7,5 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Bà Kallas cho biết, trong số này, 900 triệu euro dành cho sứ mệnh hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu tại Ukraine và 1 tỷ euro sẽ tài trợ cho việc mua sắm chung trang thiết bị mới. Bà cũng nêu rõ, 4,7 tỷ euro còn lại sẽ được dùng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên, trong đó một số nước đã tuyên bố sẽ chuyển phần đóng góp của mình cho Ukraine.

Quyết định giải ngân trên được đưa ra sau cuộc họp tại Brussels của Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các bên vẫn cần phải thông qua một số văn bản pháp lý trước khi khoản tiền này thực sự được giải ngân.

Quỹ Hòa bình Châu Âu được thiết kế để hoàn trả một phần chi phí cho vũ khí và đạn dược mà các quốc gia thành viên viện trợ cho Ukraine. Trước đó, gói viện trợ quân sự trị giá 6,6 tỷ euro này đã bị đóng băng từ năm 2023 do sự phủ quyết từ phía Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán.