Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Campuchia và Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động quan hệ đối tác mới nhằm hỗ trợ các nhà máy cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành sản xuất của Campuchia.

Quan hệ đối tác giữa Campuchia và Liên minh châu Âu về các thực hành năng lượng bền vững trong công nghiệp được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hem Vanndy, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Keo Rottanak của Campuchia cùng Đại sứ EU tại Campuchia Igor Driesmans công bố.

Quan hệ đối tác tập trung vào lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, giày dép và đồ du lịch (GFT) - ngành chiếm khoảng hai phần ba kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Campuchia và sử dụng một lượng lớn lao động, trong đó phần lớn là nữ giới. Sáng kiến này hướng tới việc giúp các nhà máy cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và áp dụng các phương thức sản xuất sạch hơn, trong bối cảnh các nhà mua hàng quốc tế ngày càng chú trọng hơn đến tính bền vững.

Bộ trưởng Hem Vanndy cho biết hiệu quả sử dụng năng lượng là yếu tố quan trọng trong việc hiện đại hóa ngành sản xuất của Campuchia và củng cố năng lực cạnh tranh của ngành này. Quan hệ đối tác sẽ hỗ trợ các nhà máy xây dựng năng lực kỹ thuật, áp dụng các phương thức sản xuất sạch hơn, hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao năng suất.

Thông qua hợp tác với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), sáng kiến này dự kiến thực hiện 210 cuộc đánh giá năng lượng tại các nhà máy sản xuất hàng may mặc, giày dép và đồ du lịch, giúp các doanh nghiệp xác định phương thức giảm tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chương trình cũng sẽ thúc đẩy việc sử dụng sinh khối bền vững và cải thiện điều kiện làm việc, bao gồm tăng cường thông gió, chiếu sáng cùng các biện pháp giảm thiểu tình trạng căng thẳng do nhiệt. Các hiệp hội ngành nghề sẽ nhận được sự hỗ trợ để giúp các nhà máy chuẩn bị hồ sơ đầu tư và tiếp cận các nguồn tài chính xanh./.