Liên minh châu Âu giảm mạnh số lượng ô tô hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc

Các mẫu xe hybrid chuẩn bị xuất khẩu tại cảng Yên Đài, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Các nhà lãnh đạo EU đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) trong 2 ngày, bắt đầu từ hôm 15-10. Thâm hụt thương mại khổng lồ của khối với Trung Quốc là một trong những chủ đề chính của hội nghị.

Ủy ban châu Âu đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc hạn chế nhập khẩu xe hybrid và xe hybrid sạc điện từ Trung Quốc trong vòng 4 năm.

EU dự kiến nhập khẩu khoảng 800.000 xe thuộc các loại này trong năm nay. Tuy nhiên, theo kế hoạch, số lượng nhập khẩu sẽ giảm hơn một nửa, xuống còn 350.000 xe trong năm đầu tiên áp dụng hạn ngạch. Từ năm thứ hai, hạn ngạch sẽ tăng 6% mỗi năm.

Năm 2024, EU đã áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 35,3% đối với xe điện giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ đó, lượng xe hybrid và các loại ô tô khác không thuộc diện chịu mức thuế này nhập khẩu vào EU đã tăng mạnh.

Theo NHK