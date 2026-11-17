Bốn nhóm bị trừng phạt gồm 5 Segond, Gran Ravine, 400 Mawozo và Krazé Baryè. Các tổ chức này bị cáo buộc sát hại, hãm hiếp, bạo lực tình dục, bắt cóc, tuyển mộ trẻ em làm thành viên lực lượng vũ trang, đồng thời tấn công cơ sở y tế và các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực từ ngày 16/11, theo Quy định EU 2020/1998 được thông qua ngày 7/12/2020. Theo đó, tài sản của các tổ chức bị trừng phạt tại EU sẽ bị đóng băng. Công dân và doanh nghiệp thuộc khối bị cấm cung cấp tài chính hoặc nguồn lực kinh tế trực tiếp, gián tiếp cho các nhóm này. Những cá nhân liên quan cũng bị cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh qua các nước thành viên EU.

Với việc bổ sung 4 băng nhóm Haiti lần này, danh sách trừng phạt quyền con người toàn cầu của EU hiện áp dụng đối với tổng cộng 152 cá nhân và 49 tổ chức trên toàn thế giới. Trước đó, khối này đã gia hạn các biện pháp hạn chế liên quan đến Haiti đến ngày 29/7/2027.

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Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng an ninh và nhân đạo tại Haiti ngày càng nghiêm trọng.

Theo dữ liệu Liên hợp quốc công bố hồi tháng 2, tình trạng trẻ em bị cưỡng ép gia nhập các băng nhóm tội phạm tại Haiti đang "gia tăng đáng báo động", gây ra "hậu quả tàn khốc" cho trẻ em, gia đình và toàn xã hội. Văn phòng Tích hợp của Liên hợp quốc tại Haiti cho biết hơn 1.160 người đã thiệt mạng do bạo lực băng nhóm chỉ trong giai đoạn tháng 7-9.

EU, đối tác phát triển và chính trị lâu đời của Haiti, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế để cải thiện tình hình tại quốc gia Caribe này.

Bên cạnh các biện pháp trừng phạt tài chính, EU hợp tác với Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) hỗ trợ Cảnh sát Quốc gia Haiti xây dựng 5 căn cứ hoạt động tiền phương, nhằm tăng cường năng lực tác chiến và duy trì an ninh tại Port-au-Prince.

Liên hợp quốc cũng đã gia hạn nhiệm kỳ của Lực lượng Chống Băng đảng (GSF) đến ngày 31/3/2027, nhằm tạo điều kiện an ninh cho việc tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và hợp pháp tại Haiti.