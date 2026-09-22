Liên minh châu Âu chưa đạt thỏa thuận gia hạn trừng phạt Nga

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/9, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có đề xuất đưa hai doanh nhân Nga Alisher Usmanov và Mikhail Fridman khỏi danh sách trừng phạt. Các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục tại Brussels (Bỉ) trong ngày 22/9.

Theo các nhà ngoại giao EU, trước đó, các nước thành viên đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc gỡ bỏ trừng phạt đối với hai doanh nhân trên, đổi lại việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với gần 3.000 cá nhân và tổ chức khác. Tuy nhiên, thỏa thuận chưa được thông qua do Latvia đưa ra phản đối vào phút chót.

EU đang nỗ lực hoàn tất việc gia hạn các biện pháp trừng phạt trước thời hạn vào cuối ngày 22/9. Pháp và Slovakia đã đề nghị đưa ông Usmanov khỏi danh sách, trong khi Luxembourg yêu cầu áp dụng biện pháp tương tự đối với ông Fridman.

Pháp viện dẫn quan ngại về an ninh quốc gia liên quan đến đề xuất của mình, nhưng chưa công khai các chi tiết cụ thể.

Một số nước thành viên, trong đó có Ba Lan và các quốc gia Baltic, phản đối việc nới lỏng trừng phạt, cho rằng cần tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga.

Theo các nhà ngoại giao, trong khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ, thời hạn gia hạn trừng phạt được đề xuất là 3 năm, thay vì 6 tháng như các lần gia hạn trước đây.

Ukraine đã lên tiếng phản đối khả năng EU gỡ bỏ trừng phạt đối với hai doanh nhân Nga. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cho rằng động thái này sẽ gửi đi tín hiệu không phù hợp tới Moskva trong bối cảnh cần gia tăng sức ép.

Ông Usmanov và ông Fridman nằm trong số các doanh nhân Nga bị EU đưa vào danh sách trừng phạt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi năm 2022. Cả hai cũng đã khởi kiện EU liên quan đến các biện pháp trừng phạt và việc phong tỏa tài sản./.