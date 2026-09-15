Liên minh 22 bang của Mỹ kiện chính quyền ông Trump về quy định nhập cư

Theo báo Guardian, chính sách mới thay đổi quy định lâu đời về “gánh nặng xã hội”, có nguồn gốc từ Đạo luật Nhập cư năm 1882. Quy định này được thiết lập nhằm đảm bảo những người mới đến Mỹ có khả năng tự trang trải cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào các khoản trợ cấp của chính phủ.

Liên minh 22 bang của Mỹ kiện chính quyền Trump về quy định nhập cư. Ảnh: Indian Express

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, chính quyền Mỹ từng tìm cách áp dụng một chính sách tương tự, đồng thời mở rộng số loại trợ cấp mà các nhân viên nhập cư có thể xem xét khi đánh giá hồ sơ. Trong đó có chương trình bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp (Medicaid), phiếu thực phẩm và phiếu hỗ trợ nhà ở.

Chính sách này khi đó cũng vấp phải nhiều thách thức pháp lý và sau đó bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden hủy bỏ.

Tổng chưởng lý New York Letitia James nhấn mạnh: “Các gia đình chăm chỉ làm ăn không nên bị buộc phải từ bỏ sự hỗ trợ cần thiết chỉ vì lo sợ việc xin trợ cấp sẽ khiến họ bị trục xuất. Quy định này lợi dụng nỗi sợ đó và trông chờ các gia đình từ bỏ những khoản hỗ trợ lương thực, bảo hiểm y tế và các phúc lợi công cộng khác mà họ có quyền được hưởng theo pháp luật. Văn phòng của tôi từng đấu tranh chống chính sách này trước đây và đã giành chiến thắng. Giờ đây, chúng tôi đang dẫn đầu nỗ lực trên toàn quốc để đảm bảo chính quyền Trump không thể một lần nữa gây tổn hại cho các gia đình”.

Thay đổi mới có phạm vi rộng hơn so với nỗ lực trước đây. Lần này, quy định không nêu cụ thể những chương trình an sinh nào cần được xem xét, đồng thời cho phép các nhân viên nhập cư tính cả những khoản trợ cấp được đăng ký thay mặt các thành viên trong gia đình, trong đó có trẻ em là công dân Mỹ.

Nhiều người nhập cư chưa có thẻ xanh vốn đã không đủ điều kiện hưởng các chương trình phúc lợi công cộng, dù họ vẫn đóng thuế và đóng góp vào các chương trình này. Tuy nhiên, trẻ em là công dân Mỹ về mặt pháp lý vẫn đủ điều kiện nhận các phúc lợi đó, bất kể tình trạng nhập cư của cha mẹ.

Trước đây, các nhân viên nhập cư không tính việc sử dụng những chương trình như Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) hay Medicaid khi đánh giá hồ sơ. Chính sách mới sẽ đảo ngược thông lệ này, qua đó giảm bớt số chương trình liên bang dành cho những người nhập cư chưa có thẻ xanh.