Liền mạch cao tốc, mở rộng không gian phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Liên tiếp đề xuất các tuyến cao tốc mới

Tháng 8/2026, một doanh nghiệp đã gửi Bộ Xây dựng đề xuất phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện đang được khai thác quy mô 4 làn xe hạn chế.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện được khai thác với quy mô 4 làn xe hạn chế.

Nêu tính cấp thiết của dự án, doanh nghiệp cho biết, thời điểm bắt đầu nghiên cứu, đề xuất dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào tháng 6/2023, cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang được triển khai xây dựng. Vì vậy, phạm vi nghiên cứu khi đó chỉ bao gồm đoạn TP.HCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 với quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, dự kiến bố trí nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khi đó, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn khai thác với quy mô 4 làn xe hạn chế. Việc này được cho là chưa phù hợp về tính đồng bộ trên toàn tuyến dài 119km từ TP.HCM đến TP Cần Thơ.

Theo tính toán nhu cầu giao thông riêng trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, lưu lượng hiện nay khoảng 36.757 PCU/ngày, tương đương nhu cầu 4 làn xe. Đến năm 2050, lưu lượng dự kiến đạt khoảng 72.539 PCU/ngày, tương đương nhu cầu 6 làn xe.

Do đó, việc mở rộng đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh được đánh giá là cần thiết.

Không chỉ mở rộng, nâng cao năng lực thông hành, trong tháng 5 và tháng 6/2026, nhiều dự án mới nhằm tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) liên tiếp được đề xuất đầu tư, với mục tiêu hoàn thành trước năm 2030.

Cụ thể, tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng được đề xuất đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài đầu tư mới khoảng 71km. Trong đó, tuyến đi qua địa bàn TP Cần Thơ gần 18km và tỉnh Vĩnh Long hơn 53km, đồng thời tận dụng, kết hợp mở rộng khoảng 55km quốc lộ hiện hữu để kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo số liệu khảo sát, lưu lượng xe ô tô trên hành lang tuyến CT.33, sau khi phân bổ cho các tuyến đường song song và các phương thức vận tải khác, khoảng 6.791 xe/ngày đêm và dự kiến tăng lên khoảng 36.560 xe/ngày đêm vào năm 2050. Đây là cơ sở cho thấy nhu cầu và sự cần thiết đầu tư tuyến cao tốc.

Tăng cường kết nối ĐBSCL với các khu vực khác, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An cũng được Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất Bộ Xây dựng xem xét đầu tư. Dự án có quy mô phân kỳ 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng chiều dài 63,6km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Tây Ninh (hơn 60km) và Đồng Tháp (hơn 3km).

Theo đánh giá, dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, mà còn từng bước hoàn thiện trục giao thông chiến lược Bắc - Nam phía Tây.

Đồng thời, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối Tây Ninh, Đồng Tháp với khu vực ĐBSCL và TP.HCM; chia sẻ lưu lượng, giảm áp lực cho quốc lộ N2 và các tuyến đường hiện hữu. Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến khởi công từ năm 2027.

Cũng trong tháng 6/2026, nhằm cải thiện kết nối nội vùng ĐBSCL, Ban QLDA Mỹ Thuận báo cáo đề xuất phương án đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng chiều dài 175,5km cùng 2 tuyến nối. Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến triển khai và hoàn thành năm 2029.

Theo đánh giá, tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu sẽ hình thành một trục cao tốc tăng cường giao thương hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, kết nối khu vực biên giới Campuchia với các tỉnh ĐBSCL.

Mạng lưới cao tốc được đẩy mạnh đầu tư góp phần quan trọng trong thúc đẩy thông thương, tạo thuận lợi đi lại cho người dân khu vực ĐBSCL. (Ảnh: Lê An).

Xúc tiến hợp lực đầu tư, sớm "đưa đại bàng về làm tổ"

Theo lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn mở ra không gian, dư địa mới để các tỉnh, thành phố kêu gọi, thu hút nhà đầu tư.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau là một ví dụ. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ giúp rút ngắn quãng đường giữa Cần Thơ và Cà Mau còn 111km, thay vì 174km nếu đi theo QL1, đồng thời mở ra dư địa phát triển lớn cho các tỉnh dọc tuyến như Kiên Giang (cũ), Hậu Giang (cũ), Bạc Liêu...

Đồng quan điểm, một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông đánh giá, các tuyến cao tốc hình thành sẽ tạo nền tảng để các địa phương mở rộng không gian phát triển, "xây tổ đón đại bàng". Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các nhà đầu tư có thể dành sự quan tâm nhiều hơn đến "vùng đất Chín Rồng".

"Hệ thống hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục được đầu tư đồng bộ cũng góp phần hạn chế sự dịch chuyển lao động từ địa phương lên các thành phố lớn, giúp các địa phương khu vực ĐBSCL có được thế mạnh về nguồn lao động tại chỗ, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đến đầu tư", vị chuyên gia chia sẻ.

Nhìn nhận vai trò quan trọng của việc hình thành mạng lưới cao tốc đồng bộ, liên hoàn đối với phát triển kinh tế - xã hội, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 tổ chức ngày 29/9/2026, Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, có 8 tuyến kết nối các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Cụ thể, cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An đi qua địa bàn 2 tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, tổng chiều dài 74km, quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng.

Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá qua địa bàn tỉnh An Giang, quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài 87km, tổng mức đầu tư gần 56.000 tỷ đồng.

Cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau, đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ, quy mô 4 làn xe, dài 77km, qua địa bàn Vĩnh Long và Cần Thơ, tổng mức đầu tư hơn 41.400 tỷ đồng.

Cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh, đoạn An Hữu - Trà Vinh, quy mô 4 làn xe, dài 90km, qua địa phận Đồng Tháp và Vĩnh Long, tổng mức đầu tư 31.500 tỷ đồng.

Cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh, đoạn Dinh Bà - Cao Lãnh, quy mô 4 làn xe, dài 68km, qua địa phận tỉnh Đồng Tháp, tổng mức đầu tư gần 29.900 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh, đoạn An Hữu - Cao Lãnh, từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, dài 27km qua địa phận tỉnh Đồng Tháp, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau, đoạn TP.HCM - Vĩnh Long, quy mô 4 làn xe, dài 64km, qua địa phận TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng.

Cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau, đoạn Cần Thơ - Cà Mau, quy mô 4 làn xe, dài 133km, qua địa phận Cà Mau và Cần Thơ, tổng mức đầu tư 70.000 tỷ đồng.