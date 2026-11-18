Chiều 18-11, tại xã Diên Thọ, Liên khu dân cư Cụm số 1 gồm 4 thôn: Đồng Bé, Phước Lương, Lễ Thạnh và Cẩm Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đến dự có đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Nhân dân xã Diên Thọ.

Đồng chí Trần Thu Mai cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xã Diên Thọ tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển quê hương.

Năm 2026, Liên khu dân cư Cụm số 1 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cả 4/4 thôn đều đạt danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ hộ đạt Gia đình văn hóa đạt 98,5%; duy trì 22 mô hình cổng chào văn hóa, thắp sáng đường quê, đường cờ. Các phong trào giảm nghèo, khuyến học, giữ gìn an ninh trật tự được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, 100% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án đường ống nước Sông Chò 1, Cụm Công nghiệp Diên Thọ và đường giao thông liên vùng.

Đồng chí Trần Thu Mai cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thu Mai biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả cán bộ, Nhân dân 4 thôn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP gắn với bảo vệ môi trường.

Đồng thời, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, tổ tuần tra nhân dân, tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, tín dụng đen; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phấn đấu duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa trên 98%. Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận các thôn cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, sâu sát địa bàn, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Diên Thọ tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Đồng chí Trần Thu Mai trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Diên Thọ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Thị Lệ Hằng tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Diên Thọ.

Lãnh đạo xã Diên Thọ tặng giấy khen cho đại diện các hộ gia đình có đóng góp tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Dịp này, đồng chí Trần Thu Mai tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn liên khu dân cư; lãnh đạo xã Diên Thọ biểu dương 12 hộ gia đình có đóng góp tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; đồng thời trao quà động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Thọ đã tổ chức ra mắt mô hình điểm "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc".

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Thọ ra mắt mô hình điểm "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc".