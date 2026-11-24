Vườn táo đại của gia đình chị Quàng Thị Ương.

Thăm vườn táo đại của gia đình chị Quàng Thị Ương, Giám đốc HTX, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước những hàng táo xanh mướt phủ kín những vạt đồi dốc. Những gốc táo cổ thụ địa phương được ghép giống táo đại vươn lên đầy sức sống với hàng ngàn cành táo đan cài vào nhau tạo thành hệ thống giàn vô cùng chắc chắn.

Dẫn chúng tôi thăm vườn, chị Quàng Thị Ương chia sẻ: Mắt giống táo đại được ghép trên gốc cây táo địa phương nên thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu Mường Bú. Tuy nhiên, nếu để cây phát triển tự nhiên, cành thường vươn cao, quả nhỏ, năng suất thấp, khó chăm sóc và thu hoạch. Từ thực tế đó, gia đình chị đã nghiên cứu cách dựng cột đỡ, uốn và đan cành thành giàn cao gần 2 mét. Cách làm này giúp các cành hỗ trợ nhau, hạn chế gãy đổ khi mưa to, gió lớn; quả phát triển thành từng chùm rủ xuống, thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hái.

Vườn táo đại của HTX Nông nghiệp Ương Tiếng.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, vườn táo đại của gia đình chị Ương luôn đạt năng suất cao, hạn chế cỏ dại, giảm công chăm sóc. Hiện gia đình chị đang duy trì 4 ha táo đại và 3 ha vải, nhãn. Năm vừa qua, sản lượng quả thu được gần 80 tấn, doanh thu hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động và khoảng 10 lao động thời vụ.

Với mong muốn phát triển thương hiệu táo đại Mường Bú, chị Ương đã chia sẻ kỹ thuật chăm sóc và vận động các hộ trong vùng liên kết thành lập HTX Nông nghiệp Ương Tiếng vào tháng 3/2025. Đến nay, HTX đã có 9 thành viên tham gia, sản xuất hơn 60 ha cây ăn quả các loại, trong đó có 14 ha táo đại, còn lại trồng vải, chuối và nhãn. Năm 2025, tổng doanh thu của HTX đạt trên 3 tỷ đồng.

Thành viên HTX Nông nghiệp Ương Tiếng trao đổi kỹ thuật chăm sóc táo đại. Ảnh: PV

Tham gia HTX, các hộ được hỗ trợ về giống, kỹ thuật chăm sóc, đồng thời có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Anh Quàng Văn Minh, bản Nang Phai chia sẻ: Gia đình tôi hiện có 2 ha táo và 2 ha vải. Năm vừa rồi, vườn táo cho thu hoạch vụ quả đầu tiên, mang lại doanh thu trên 200 triệu đồng. Tham gia HTX, gia đình được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ trong quá trình chăm sóc nên rất yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, HTX định hướng các thành viên sản xuất theo quy trình an toàn, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, áp dụng biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, táo đại của HTX có quả to, đồng đều, vỏ mỏng, vị giòn ngọt, được thương lái và người tiêu dùng ưa chuộng. Việc thống nhất quy trình canh tác giữa các hộ cũng là tiền đề để HTX nâng cao chất lượng, tạo sự đồng nhất cho sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Hệ thống tưới tự động cho vườn táo tại HTX Nông nghiệp Ương Tiếng.

Xác định xây dựng thương hiệu là hướng đi lâu dài, chị Quàng Thị Ương đã tích cực vận động các thành viên nâng cao ý thức sản xuất an toàn, chú trọng chất lượng và giá trị sản phẩm. Tháng 3/2026, mô hình liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu táo đại Ương Tiếng đã tham gia Cuộc thi “Hạt giống thúc đẩy kinh doanh” thuộc tiểu dự án “Thúc đẩy kinh doanh và lãnh đạo cho doanh nhân nữ tại Sơn La” do Ban Quản lý tiểu dự án GREAT 2 phối hợp với Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức và xuất sắc giành giải nhất và trở thành địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều đoàn công tác, hội viên phụ nữ và nông dân trong và ngoài địa phương.

Vườn táo đại đang mùa đậu quả.

Đánh giá về mô hình, ông Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Mường Bú, cho biết: HTX nông nghiệp Ương Tiếng tuy mới thành lập nhưng đã phát huy tốt vai trò liên kết thành viên trong tổ chức sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể của địa phương. Hiện nay, xã đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để công nhận sản phẩm Táo đại Ương Tiếng đạt chuẩn OCOP. Cùng với các HTX trên địa bàn, đây sẽ là sản phẩm giúp xã từng bước xây dựng thương hiệu Táo đại Mường Bú.

Từ những vườn táo đại xanh tốt, sai trĩu quả đến sự gắn kết trong sản xuất của các hộ thành viên, HTX Nông nghiệp Ương Tiếng đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển bền vững. Với sự năng động, sáng tạo của người đứng đầu, tinh thần đồng lòng của các thành viên và sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế tập thể, nâng cao giá trị cây ăn quả địa phương. Đây cũng là cơ sở để táo đại Ương Tiếng từng bước khẳng định chất lượng, tạo dựng thương hiệu riêng, vươn tới những thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.