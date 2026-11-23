Sau một thời gian đưa vào hoạt động, tuyến tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung: Huế - Đà Nẵng” và tàu du lịch “Hành trình di sản thế giới: Phong Nha – Cố đô Huế” và ngược lại đã trở thành sản phẩm liên kết du lịch đặc sắc, góp phần kết nối các điểm đến, di sản và trải nghiệm văn hóa giữa ba địa phương: Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị.

Nhiều du khách trong nước và quốc tế đã lựa chọn hành trình đi lại bằng các tuyến tàu du lịch Đà Nẵng - Huế cùng với Phong Nha - Cố đô Huế và ngược lại.

Các tuyến tàu du lịch giữa ba địa phương đã kết nối trực tiếp ba trung tâm du lịch hàng đầu miền Trung, nơi sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất di sản gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đỗ, đón trả khách đều là các cửa ngõ dẫn đến các điểm đến du lịch nổi bật như: Lăng Cô, Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Đồng Hới, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng…

Bên cạnh đó, ngày 17/11 vừa qua, TP Huế và TP Đà Nẵng có buổi làm việc nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong công tác quản lý, khai thác du lịch và phát huy giá trị Di tích quốc gia Hải Vân quan. Hải Vân quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, tọa lạc trên núi Hải Vân, thuộc địa giới hành chính của TP Huế và TP Đà Nẵng. Đây là công trình có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và kiến trúc quân sự, gắn liền với quá trình bảo vệ Kinh đô Huế dưới triều Nguyễn. Di tích được đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi và mở cửa đón khách tham quan từ ngày 1/8/2024.

Du khách tham quan phố cổ Hội An.

Theo thống kê đến ngày 31/10, Hải Vân quan đón 76.727 lượt khách, trong đó có 23.955 lượt khách quốc tế và 52.772 lượt khách Việt Nam; tổng doanh thu phí tham quan đạt gần 4,97 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của di tích và tiềm năng khai thác du lịch gắn với giá trị di sản lịch sử, văn hóa của hai địa phương.

Tổng lượng khách đến Huế trong 11 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,28 triệu lượt, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 2,25 triệu lượt, tăng 28,3%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 18.470 tỷ đồng, tăng 57,3% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, hai địa phương tiến tới ký kết quy chế phối hợp quản lý, khai thác và phát huy giá trị Di tích quốc gia Hải Vân quan, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý lâu dài. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, nhân lực và quy trình bàn giao, bảo đảm hoạt động bảo tồn di tích và phục vụ khách tham quan được liên tục, hiệu quả.

Du khách quốc tế thưởng thức ẩm thực tại Hội chợ ẩm thực Huế.

Đối với khu vực đèo Hải Vân, hai bên cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch.

Cùng với công tác quản lý di tích, Huế và Đà Nẵng cũng bàn giải pháp tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch. Đại diện lãnh đạo TP Huế và Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, các địa phương triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; tham gia các hội chợ du lịch, tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến tại nhiều thị trường, đón các đoàn khảo sát du lịch và phối hợp quảng bá trên các nền tảng số.

Du lịch di sản là thế mạnh của Cố đô Huế.

Theo lãnh đạo UBND TP Huế, trong giai đoạn tới, Huế và Đà Nẵng định hướng tiếp tục mở rộng hợp tác, liên kết với Quảng Trị, tập trung vào các lĩnh vực quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch liên vùng; chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch xanh, bền vững. Trong đó, chú trọng kết nối các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và biển đảo; xây dựng các hành trình liên tuyến từ 3 - 5 ngày phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, lãnh đạo TP Huế và Đà Nẵng cũng đề xuất tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến, giới thiệu du lịch tại những thị trường trọng điểm; tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch trong nước và quốc tế; xây dựng các chương trình kích cầu chung và duy trì hoạt động quảng bá trên nền tảng số. Đồng thời, nghiên cứu ký kết lại biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ba địa phương Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị, phù hợp với tình hình tổ chức và địa giới hành chính sau sắp xếp.

Du khách tham quan động Phong Nha, Quảng Trị.

Nhằm liên kết, thúc đẩy phát triển du lịch, trong năm 2026, ba địa phương: Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị đã tổ chức các gian hàng chung tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh và Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội. Tại hai hội chợ này quy tụ gần ngàn gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố cùng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 1.000 doanh nghiệp tham gia. Tại đây, không gian liên kết ba địa phương Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị đã tạo dấu ấn nổi bật thông qua chuỗi hoạt động quảng bá giàu tính trải nghiệm, giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm du lịch đặc sắc theo định hướng xanh, bền vững và gắn với bản sắc địa phương.

Gian hàng của ba địa phương: Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị tại Hội chợ Du lịch quốc tế năm 2026 được tổ chức tại Hà Nội (ảnh: VT).

Đơn cử, tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 tổ chức tại Hà Nội, trong không gian liên kết gian hàng Đà Nẵng – Huế - Quảng Trị: “Amazing Central Vietnam Heritage - Miền di sản diệu kỳ”, du lịch Huế tiếp tục khẳng định hình ảnh một điểm đến giàu chiều sâu văn hóa và đang chuyển mình theo hướng phát triển bền vững. Huế giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan sinh thái và đời sống truyền thống như tour xe đạp khám phá làng cổ Phước Tích, nhà vườn Kim Long - Lương Quán - Nguyệt Biều cùng các hành trình trải nghiệm văn hóa cộng đồng, qua đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách. Đáng chú ý, việc định hướng phát triển các sản phẩm du lịch theo tiêu chí thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và từng bước tiếp cận mục tiêu Net Zero đã được Huế thể hiện rõ chiến lược dài hạn xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, có trách nhiệm và bền vững…

Tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu, ngành du lịch rà soát các hoạt động có thể triển khai trong thời gian còn lại của năm, kịp thời đưa vào hoạt động các sản phẩm phù hợp khi thị trường khách quốc tế có dấu hiệu phục hồi. Đồng thời chủ động công bố các chương trình, sự kiện du lịch năm 2027. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch TP Huế tăng cường phối hợp với TP Đà Nẵng cùng với các địa phương ở miền Trung tổ chức các chương trình liên kết, phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.