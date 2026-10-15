Liên kết vùng, nâng giá trị sản phẩm chè của đồng bào Dao

Trên những vùng núi của thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, cây chè Shan tuyết gắn với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những búp chè được hái trên đồi, sản phẩm được đưa xuống điểm thu mua, tập kết và tiếp tục đi vào chuỗi chế biến, tiêu thụ. Với người trồng chè, làm ra sản phẩm mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng không kém là sau mỗi vụ thu hoạch, sản phẩm có nơi tiêu thụ hay không, giá trị thu được từ cây chè có đủ để duy trì sản xuất và người dân có thể yên tâm gắn bó với vùng nguyên liệu hay không.

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