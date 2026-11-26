Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tuần hàng, hội chợ và hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô.

Tuy nhiên, để hàng hóa thực sự có chỗ đứng trên thị trường, liên kết vùng cần đi xa hơn hoạt động giới thiệu, quảng bá, hướng tới hình thành những chuỗi cung ứng và tiêu thụ ổn định.

Người dân tham quan các gian hàng tại Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026.

Mở rộng không gian tiêu thụ cho sản phẩm địa phương

Là trung tâm kinh tế, thương mại lớn của cả nước, Hà Nội có sức mua đáng kể, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các kênh bán lẻ ngày càng đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi để hàng hóa các địa phương tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường, nhất là nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền.

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, làng nghề và những sản phẩm mang đặc trưng riêng. Sự bổ trợ giữa nguồn cung và thị trường tạo điều kiện để các địa phương tăng cường hợp tác, mở rộng đầu ra cho sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng Thủ đô có thêm lựa chọn hàng hóa trong nước.

Thời gian qua, hoạt động đưa hàng hóa các tỉnh, thành phố về Hà Nội được triển khai qua nhiều hình thức như hội chợ, tuần hàng nông sản, chương trình kết nối cung - cầu và sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP. Năm 2024, tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP các tỉnh Đồng bằng sông Hồng với hơn 100 gian hàng, giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đến từ Hà Nội, 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và 15 tỉnh, thành phố khác. Đây là dịp để các chủ thể sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, tiếp cận hệ thống phân phối và các kênh thương mại điện tử.

Tiếp nối hoạt động đó, tháng 5-2026, Tuần hàng kinh tế tập thể - đưa sản phẩm hợp tác xã đến người tiêu dùng Thủ đô được tổ chức tại Công viên Phùng Khoang, quy tụ gần 100 hợp tác xã trong và ngoài Hà Nội, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm. Nhiều mặt hàng đặc trưng của các địa phương như hải sản đóng gói hút chân không, nước mắm truyền thống, nông sản và thực phẩm chế biến được giới thiệu tới người tiêu dùng. Hoạt động này tạo cơ hội để các hợp tác xã tiếp xúc với khách hàng, doanh nghiệp và đơn vị phân phối, thay vì chỉ phụ thuộc vào những kênh tiêu thụ quen thuộc tại địa phương.

Mới đây, trong khuôn khổ Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 15-11, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với người tiêu dùng. Festival có khoảng 200 gian hàng, giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản, đặc sản vùng miền và thương hiệu Việt Nam tiêu biểu.

Thông tin công bố tại sự kiện cho biết, Hà Nội đã phối hợp với hơn 30 tỉnh, thành phố đưa trên 3.000 sản phẩm vào hệ thống phân phối trên địa bàn. Kết quả này cho thấy phạm vi hợp tác thương mại giữa Thủ đô và các địa phương ngày càng được mở rộng.

Người tiêu dùng lựa chọn đặc sản vùng miền tại Festival hàng Việt năm 2026.

Một bước tiến đáng chú ý là ngày 13-11-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng”, đồng thời ký kết Chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - phát triển kinh tế tập thể vùng Đồng bằng sông Hồng và lân cận” giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng tới tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế tập thể, kết nối sản xuất, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc hình thành chương trình hợp tác có định hướng nhiều năm tạo cơ sở để hoạt động liên kết vùng được triển khai bài bản hơn. Các hợp tác xã, doanh nghiệp có thêm điều kiện tìm kiếm đối tác lâu dài, chia sẻ thông tin thị trường và phối hợp tổ chức sản xuất theo nhu cầu tiêu dùng.

Sau truyền thông quảng bá là chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững

Những hoạt động xúc tiến thương mại đã mở thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, giữa việc được giới thiệu tại một sự kiện và khả năng duy trì hiện diện thường xuyên trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ vẫn còn khoảng cách. Đây cũng là vấn đề cần được quan tâm khi đánh giá hiệu quả của các chương trình liên kết vùng.

Thị trường Hà Nội ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, mẫu mã, bao bì, nhãn mác và khả năng truy xuất nguồn gốc. Các hệ thống phân phối hiện đại còn đòi hỏi nhà cung cấp bảo đảm sản lượng, tiến độ giao hàng, chất lượng đồng đều và điều kiện thương mại phù hợp. Trong khi đó, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ tại các địa phương vẫn gặp khó khăn về quy mô sản xuất, vốn đầu tư cho công nghệ bảo quản, chế biến, đóng gói và chi phí vận chuyển. Sản xuất phân tán cũng khiến việc duy trì nguồn hàng ổn định, đáp ứng các đơn hàng lớn trở thành thách thức.

Bởi vậy, điều doanh nghiệp và hợp tác xã cần không chỉ là thêm cơ hội trưng bày sản phẩm, mà còn là những đơn hàng thực tế và đối tác có khả năng đồng hành lâu dài. Để làm được điều đó, hoạt động xúc tiến thương mại cần gắn chặt với nhu cầu của hệ thống phân phối. Cơ quan quản lý cần chủ động nắm bắt tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, thông tin về nhu cầu thu mua để cơ sở sản xuất có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phù hợp. Ở chiều ngược lại, các nhà phân phối cần tăng cường trao đổi với đơn vị sản xuất, tạo điều kiện để những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn tiếp cận kênh tiêu thụ hiện đại.

Tại Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 27-11-2025 về bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa và tổ chức hoạt động liên kết vùng năm 2026, Hà Nội xác định nhiều hoạt động kết nối, giao thương, tổ chức tuần hàng nông sản và đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống phân phối. Kế hoạch cũng đặt ra định hướng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng kênh tiêu thụ, tham gia thương mại điện tử và tăng cường kết nối chuỗi logistics. Đây là những giải pháp cần thiết để hoạt động liên kết không dừng ở khâu giới thiệu sản phẩm mà tiến tới tổ chức cung ứng hàng hóa ổn định.

Cùng với kênh phân phối truyền thống, thương mại điện tử mở ra hướng tiếp cận mới cho hàng hóa địa phương. Việc xây dựng gian hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, ứng dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, đóng gói và giao hàng chuyên nghiệp.

Về phía Hà Nội, việc phát huy vai trò của một thị trường tiêu thụ lớn cần gắn với khả năng kết nối hai chiều. Thủ đô tạo điều kiện để sản phẩm có thế mạnh của các tỉnh, thành phố tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Nội đưa hàng hóa đến các địa phương trong vùng. Hiệu quả liên kết cần được đánh giá bằng những kết quả cụ thể như số sản phẩm được tiếp nhận vào hệ thống phân phối, số hợp đồng được ký kết và thực hiện, doanh thu tiêu thụ cũng như khả năng duy trì đơn hàng.

Liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng vì thế cần được xây dựng trên cơ sở lợi ích thiết thực của các bên. Khi địa phương phát huy được thế mạnh sản xuất, doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu thị trường và nhà phân phối có nguồn cung ổn định, hàng hóa Việt Nam sẽ có thêm cơ hội phát triển ngay tại thị trường trong nước. Khi ấy, mỗi chương trình xúc tiến thương mại không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm, mà còn có thể mở đầu cho những mối hợp tác lâu dài, tạo thêm giá trị cho người sản xuất và sự lựa chọn phong phú hơn cho người tiêu dùng Thủ đô.