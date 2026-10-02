Liên kết vùng, kiến tạo động lực tăng trưởng hai con số cho khu vực phía Bắc

Kết nối lợi thế thành không gian phát triển chung

Ngày 2/10/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Doanh nhân trẻ 2026 - Cộng hưởng”. Đây là hoạt động thường niên quan trọng của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chương trình có sự tham dự của ông Hoàng Bình Quân, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); ông Đặng Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng hàng trăm đại biểu trẻ tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức Diễn đàn khu vực miền Bắc với chủ đề “Liên kết vùng- Kiến tạo động lực tăng trưởng hai con số”.

Diễn đàn khu vực miền Bắc với chủ đề “Liên kết vùng - Kiến tạo động lực tăng trưởng hai con số”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đặng Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, có thể nhìn nhận bức tranh kinh tế miền Bắc hiện nay qua những lợi thế của từng địa phương. Theo đó, Hà Nội là trung tâm lớn về thị trường, tài chính, dịch vụ và tri thức; Hải Phòng, Quảng Ninh là những cửa ngõ hướng ra biển. Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ đang hình thành những cực sản xuất, công nghiệp quan trọng. Trong khi đó, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu sở hữu lợi thế về cửa khẩu, vùng nguyên liệu, năng lượng, nông nghiệp, du lịch và không gian sinh thái.

Mỗi địa phương đều có những lợi thế riêng. Tuy nhiên, theo ông Đặng Việt Bách, dư địa lớn nhất của miền Bắc trong giai đoạn tới không còn nằm ở việc từng địa phương phát triển nhanh hơn, mà ở khả năng kết nối những lợi thế đó thành một không gian kinh tế, các chuỗi giá trị và những thị trường chung. Đây cũng là lý do diễn đàn lựa chọn chủ đề “Liên kết vùng - Kiến tạo động lực tăng trưởng hai con số”.

Ông Đặng Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Chủ đề được đặt ra trong bối cảnh liên kết vùng miền Bắc bước vào thời điểm bản lề. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với quy mô hơn 203 nghìn tỷ đồng đã khởi công; Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã bàn giao gần 99% mặt bằng. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm đạt 57,69 tỷ USD, tăng 42%. Miền Bắc hiện chiếm khoảng 38,8% GRDP cả nước, với 7/15 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

Dù vậy, ông Đặng Việt Bách nhấn mạnh, hạ tầng, dòng hàng và tốc độ tăng trưởng chưa tự động tạo ra giá trị lan tỏa. Vấn đề đặt ra không chỉ là địa phương nào tăng trưởng nhanh, mà còn là mức độ lan tỏa của tăng trưởng đó tới doanh nghiệp nội địa và các địa phương xung quanh.

Trong câu chuyện liên kết vùng, Hà Nội có vai trò đặc biệt. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định Thủ đô là hạt nhân, động lực phát triển của cả vùng, với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hơn 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Luật Thủ đô năm 2026 trao cho thành phố 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, trong đó có vai trò điều phối liên kết vùng. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục xác định vùng đô thị Hà Nội là một trong hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Theo ông Đặng Việt Bách, tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” cần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Hà Nội đi trước về thể chế, tài chính, khoa học - công nghệ và nhân lực để mở đường cho cả vùng; các địa phương và doanh nghiệp cùng chung sức để Thủ đô có đủ không gian, nguồn lực và chuỗi cung ứng. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những cơ chế đặc thù của Thủ đô sẽ trở thành “phòng thí nghiệm chính sách” cho cả miền Bắc, qua đó những mô hình triển khai hiệu quả tại Hà Nội có thể sớm được nhân rộng ra toàn vùng.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nhân trẻ, ông Đặng Việt Bách cũng nêu ba vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Thứ nhất, liên kết vùng cần được đo lường bằng chi phí và dòng hàng thực tế, thay vì chỉ dựa trên số kilomet đường được kết nối.

Thứ hai, cần biến quy mô FDI và doanh nghiệp lớn thành cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Thứ ba, thể chế, dữ liệu và công nghệ phải được chuyển hóa thành năng suất thực tế cho doanh nghiệp.

Kết nối nguồn lực, cộng hưởng sức mạnh

Đề cập kỳ vọng về kết quả liên kết vùng trong thời gian tới, ông Trần Văn Minh, Ủy viên UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cho rằng, liên kết vùng không phải là sự cộng cơ học nguồn lực của các địa phương, mà là làm cho nguồn lực của địa phương này trở thành cơ hội phát triển của địa phương khác. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, liên kết vùng cần gắn chặt với việc xác định vai trò, vị trí, khả năng liên kết ngành nghề và hình thành chuỗi cung ứng.

Nếu làm được điều đó, miền Bắc không chỉ có nhiều cực tăng trưởng mạnh mà còn có thể hình thành một hệ sinh thái tăng trưởng liên kết. Trong đó, công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, cửa khẩu gắn với cảng biển, FDI gắn với doanh nghiệp Việt Nam, khoa học - công nghệ gắn với bài toán sản xuất, còn tăng trưởng gắn với năng suất. Đây sẽ là nền tảng để đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng hai con số một cách bền vững.

Ông Trần Văn Minh, Ủy viên UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

Ông Trần Văn Minh cũng cho rằng, chính từ những mô hình liên kết và mô hình kinh doanh mà doanh nghiệp chuyển đổi để thích nghi sẽ hình thành cơ sở cho những kiến nghị, sáng kiến chính sách cụ thể, báo cáo các cấp chính quyền.

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận nhằm làm rõ những rủi ro, thách thức, đồng thời kiến nghị các giải pháp tạo động lực cho tăng trưởng hai con số.

Tiếp nối chương trình, các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) vinh dự đón nhận các hình thức khen thưởng gồm Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của UBND TP. Hà Nội. Đây là những hình thức khen thưởng cao quý dành cho các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, được UBND TP. Hà Nội ra quyết định thành lập, nhằm quy tụ các doanh nghiệp, doanh nhân có tinh thần “trẻ: Tư duy đổi mới - kiến tạo, hành động sáng tạo - đột phá”, với tôn chỉ “Gắn kết doanh nhân, Nâng tầm giá trị”.

Xuất phát từ tôn chỉ “Gắn kết Doanh nhân, Nâng tầm Giá trị”, Tết Doanh nhân trẻ không chỉ là nơi các thế hệ doanh nhân trẻ Thủ đô, đối tác và bạn bè gặp gỡ, chúc mừng ngày vui của giới doanh nhân, mà còn là nơi tạo ra những giá trị mới về cơ hội kinh doanh, kiến thức và nâng tầm thương hiệu. Với chủ đề “Cộng hưởng”, Tết Doanh nhân trẻ 2026 được xây dựng với mong muốn tạo ra hiệu ứng tích cực, nhân lên nguồn lực trong bối cảnh mới.