Liên kết vùng để mở rộng dư địa tăng trưởng công nghiệp

Ngày 10-11, tại Quảng Ngãi, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026.

Theo báo cáo, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của khu vực. Trong 10 tháng, có 9/11 địa phương ghi nhận IIP tăng trên 10%. Hà Tĩnh dẫn đầu với 42,17%; Nghệ An tăng 21,49%; Quảng Trị 15,49%; Quảng Ngãi 13,8%; Đà Nẵng 10,12%. Ước cả năm, có 10/11 địa phương đạt mức tăng trên 10%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, với các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, ô tô, điện tử, dệt may và chế biến nông, lâm, thủy sản. Nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai tại Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và tạo dư địa tăng trưởng cho khu vực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì Hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đến tháng 10-2026, toàn vùng có 13 khu kinh tế thu hút 1.327 dự án đi vào hoạt động. Trong 109 khu công nghiệp được quy hoạch, có 75 khu đã thành lập và hoạt động, thu hút 2.658 dự án, tạo việc làm cho hơn 400.599 lao động.

Hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu cũng duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 1.551 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,391 tỷ USD, tăng 17,1%; nhập khẩu đạt 34,086 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, ngành Công Thương khu vực vẫn gặp khó khăn do tiến độ một số dự án công nghiệp, hạ tầng năng lượng còn chậm; công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa tương xứng tiềm năng; liên kết doanh nghiệp với chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp và hoạt động chuyển đổi số tại một số địa phương chưa đồng bộ.

Ký kết hợp tác Sở Công thương TPHCM và Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước yêu cầu nâng chất lượng tăng trưởng, liên kết vùng được xác định là giải pháp quan trọng. Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Ngãi nghiên cứu Đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai - Dung Quất - Nam Giang - Hành lang kinh tế Đông Tây 2, hướng tới hình thành cực tăng trưởng về công nghiệp, logistics, thương mại tự do và công nghệ cao.

Năm 2027, ngành Công Thương khu vực đặt mục tiêu IIP tăng trên 10%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.090 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 45,405 tỷ USD, nhập khẩu đạt 44,834 tỷ USD.

Tại hội nghị, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, năm 2026 là bước chạy đà quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với chăm lo an sinh xã hội.

Thứ trưởng cũng lưu ý, việc xây dựng và đánh giá các chỉ tiêu phát triển cần bảo đảm tính định lượng nhưng phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng địa phương. Không nên áp dụng máy móc một chỉ tiêu riêng lẻ để đánh giá kết quả chung, mà cần xem xét tổng thể các mặt, từ sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu đến chuyển đổi số và phát triển năng lượng.

Đặc biệt, các địa phương cần chuyển từ tư duy phát triển riêng lẻ sang tư duy liên kết vùng và hệ thống. Trong đó, địa phương phát huy vai trò quản lý, khai thác lợi thế trên địa bàn; các bộ, ngành giữ vai trò kết nối, điều phối theo chiều dọc, tạo sự liên thông giữa các địa phương và toàn bộ nền kinh tế.

Dịp này, hội nghị tiến hành lễ ký kết quy chế phối hợp Sở Công thương TPHCM và Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi trong công tác quản lý và phát triển ngành Công thương.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm 11 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.