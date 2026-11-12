Liên kết trồng dược liệu, tăng thu nhập cho người dân Yên Trị ở Phú Thọ

Giới thiệu các sản phẩm cao thảo dược của Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

Với vùng nguyên liệu trên 35ha, liên kết hơn 40 hộ sản xuất, Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị, tỉnh Phú Thọ đang phát triển mô hình trồng, chế biến dược liệu gắn với ứng dụng kỹ thuật và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hoạt động này góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Được thành lập từ cuối năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết trồng, chế biến dược liệu theo hướng hàng hóa.

Đến tháng 11/2026, hợp tác xã đã xây dựng vùng nguyên liệu trên 35 ha, thu hút hơn 40 hộ tham gia sản xuất theo hướng hữu cơ. Các loại cây chủ lực gồm xạ đen, cà gai leo, dạ cẩm và một số cây thuốc khác.

Cây dược liệu phù hợp với điều kiện đất đai, mang lại thu nhập cao gấp 2–3 lần trồng lúa. Hợp tác xã đồng thời đầu tư hệ thống tưới tự động, thiết bị chế biến, đóng gói, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Trong đó, sản phẩm cao cà gai leo đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Từ tháng 8/2026, hợp tác xã đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử, mở rộng kết nối với cửa hàng OCOP và đại lý tại nhiều địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Trị Bùi Huyên cho biết địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, đồng thời tăng cường kết nối hợp tác xã với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết tiêu thụ.

Việc chuyển giao kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và mở rộng thị trường là hướng đi thiết thực để nâng cao kỹ năng lao động, phát triển sinh kế và tạo thêm cơ hội việc làm tại khu vực nông thôn./.