Chè xanh Thủy Bằng.

Vùng gò đồi Thủy Bằng hiện có khoảng 35ha chè xanh, với hơn 350 hộ dân tham gia trồng và chăm sóc. Mỗi năm, sản lượng chè tươi đạt từ 600 đến 800 tấn, tương đương khoảng 200 - 300 tấn chè thành phẩm, bao gồm chè lá và chè khô. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào, có tiềm năng lớn để phát triển thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc sản xuất chè tại địa phương vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún; quy trình canh tác chưa đồng bộ, thiếu liên kết giữa các hộ dân và chưa gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Điều này khiến giá trị kinh tế của cây chè chưa được khai thác tương xứng, đời sống người trồng chè còn nhiều khó khăn.

Nắm bắt xu hướng phát triển nông nghiệp sạch, cuối năm 2024, HTX Nông nghiệp dịch vụ Thủy Bằng đã chủ động triển khai mô hình liên kết sản xuất với các hộ nông dân. Trọng tâm của mô hình là xây dựng vùng nguyên liệu chè đạt tiêu chuẩn VietGAP, từng bước hình thành chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ khép kín. Đồng thời, HTX định hướng phát triển chè xanh trở thành sản phẩm OCOP 3 sao, qua đó nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đồng hành cùng mô hình, Hội Nông dân phường Thủy Xuân giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ nông dân tham gia chuỗi liên kết. Ông Bùi Quốc Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thủy Xuân cho biết, Hội đã tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia HTX, từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Đến nay, mô hình đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Vùng trồng chè theo tiêu chuẩn an toàn được hình thành với diện tích 4,5ha, hơn 31.500 gốc chè, thu hút 17 hộ dân tham gia. Các hộ liên kết được hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chú trọng chăm sóc cây trồng theo hướng tự nhiên, thân thiện với môi trường. Việc liên kết không chỉ giúp người dân thay đổi tập quán canh tác mà còn từng bước nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp bền vững.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình liên kết đã dần được khẳng định. Nhiều hộ dân có thu nhập ổn định và cải thiện đáng kể từ cây chè. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Bê với 5.000 gốc chè, mỗi năm thu hoạch hai vụ, sản lượng đạt khoảng 20 tấn nguyên liệu, mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng. Về phía HTX, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng từng bước đi vào ổn định. Mỗi năm, HTX thu mua trung bình khoảng 18 tấn chè tươi, chế biến thành khoảng 2 tấn chè khô thành phẩm. Sản phẩm ngày càng đa dạng, từ chè tươi hút chân không đến chè khô đóng gói, đáp ứng nhu cầu thị trường. Doanh thu hằng năm đạt khoảng 700 - 800 triệu đồng, lợi nhuận từ 100 - 120 triệu đồng. HTX hiện đã tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Hùng, Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ Thủy Bằng cho biết, việc liên kết sản xuất không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo sự ổn định đầu ra, từng bước xây dựng thương hiệu chè xanh của địa phương. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm chè xanh Thủy Bằng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo ông Bùi Quốc Thắng, Hội Nông dân phường sẽ tiếp tục hỗ trợ mở rộng diện tích chè đạt chuẩn VietGAP, tạo điều kiện để nhiều hộ dân tham gia vào chuỗi liên kết với HTX, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng thương hiệu chè xanh Thủy Bằng ngày càng phát triển.