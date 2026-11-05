Liên kết sản xuất, ổn định đầu ra nông sản ở Cẩm Giàng

Bà Triệu Thị Trịnh, thôn Vi Hương, xã Cẩm Giàng phấn khởi được mùa dưa.

Buổi chiều tại điểm thu mua của HTX Nông nghiệp sạch Việt Nam ở thôn Bản Luông, người dân chở chuối đến cân, xếp lên xe đưa đi tiêu thụ. Với những hộ tham gia liên kết, việc có đơn vị thu mua giúp giảm nỗi lo tìm đầu ra mỗi khi đến kỳ thu hoạch.

Gia đình ông Đinh Quang Thú tham gia mô hình từ năm 2025, với diện tích 3.000m2. HTX cung cấp giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật từ khâu làm đất đến chăm sóc. Năm đầu tiên, gia đình thu hoạch khoảng 30 tấn chuối, bán với giá 4.000 đồng/kg, thu về khoảng 120 triệu đồng. Thấy hiệu quả, năm 2026, ông mở rộng thêm 1.400m2.

Ông Thú chia sẻ: Cây chuối tiêu hồng trồng được cả trên đất ruộng, soi bãi. So với trồng ngô, lúa thì hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, chăm sóc cũng không quá phức tạp. Được HTX hỗ trợ giống, phân bón và bao tiêu sản phẩm nên gia đình tôi rất yên tâm. Mong HTX tiếp tục duy trì giá thu mua ổn định để người dân gắn bó với cây trồng này.

Triển khai từ tháng 5-2025, mô hình trồng chuối tiêu hồng tại Cẩm Giàng hiện có khoảng 20ha đang cho thu hoạch, với khoảng 120 hộ tham gia liên kết. HTX Nông nghiệp sạch Việt Nam đảm nhận việc cung ứng giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm. Năm 2025, HTX tiêu thụ khoảng 300 tấn chuối cho người dân trong xã; năm 2026, sản lượng ước đạt gần 1.000 tấn. Theo tính toán của mô hình, cứ 1.000m2 chuối có thể cho thu hoạch từ 6-7 tấn quả, mang lại doanh thu khoảng 24-25 triệu đồng/vụ.

Ông Đinh Quang Thú mang chuối tiêu hồng đến điểm tập kết bán cho Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Việt Nam.

Cùng với chuối tiêu hồng, mô hình liên kết trồng dưa chuột cũng được nhiều hộ duy trì. Tại thôn Hà Vị, gia đình bà Triệu Thị Trịnh trồng 800m2 dưa chuột theo hợp đồng với HTX Tài Lộc. HTX cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thu mua toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch.

Bà Trịnh cho biết: Nhờ có đầu ra ổn định, gia đình tôi duy trì sản xuất từ 3-4 vụ/năm. Mỗi vụ, sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 16-17 triệu đồng. Dưa chuột đòi hỏi chăm sóc tỉ mỉ, thường xuyên làm cỏ, tỉa lá, theo dõi sâu bệnh. HTX Tài Lộc hiện liên kết với hơn 100 hộ dân tại xã Cẩm Giàng, trên diện tích khoảng 8ha. Mô hình được duy trì ổn định khoảng 4 năm. Theo ước tính, 1.000m2 dưa chuột cho thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng 20-25 triệu đồng/vụ, với khả năng sản xuất từ 3-4 vụ/năm.

Hiện, xã Cẩm Giàng có 13 HTX đang hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, liên kết với hơn 300 hộ dân. Bên cạnh thu mua nông sản, các HTX còn cung ứng vật tư, chuyển giao kỹ thuật, đồng hành cùng người dân tổ chức sản xuất. Đây là hướng đi tích cực ở Cầm Giàng góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.