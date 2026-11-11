Liên kết sản xuất, nâng sức cạnh tranh

Sản phẩm tinh bột nghệ của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Ngọc Sơn, xã Minh Ngọc được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Từ sản xuất nhỏ lẻ đến hình thành vùng hàng hóa

Có mặt tại vùng sản xuất lúa thôn Tân An của HTX Nông nghiệp số Bắc Quang điều dễ nhận thấy là những thửa ruộng được tổ chức sản xuất khá đồng bộ, từ khâu làm đất, gieo mạ đến cấy, chăm sóc, thu hoạch đều có sự hướng dẫn, phối hợp của HTX. Đây là kết quả của việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đồng bộ thay cho cách làm nhỏ lẻ, manh mún trước đây. HTX Nông nghiệp số Bắc Quang xây dựng vùng trồng và sản xuất lúa trên diện tích hơn 8,5 ha, sử dụng giống lúa tẻ nương Hà Giang. Trong quá trình sản xuất, HTX liên kết với 76 hộ dân, các hộ tham gia liên kết được hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch. Vụ Mùa năm 2026, HTX đã ký hợp đồng bao tiêu trên 60 tấn lúa cho người dân, với giá mua là 12.000 đồng/kg; mức giá này tạo động lực để người dân yên tâm gắn bó liên kết với HTX.

HTX Nông lâm nghiệp Ngọc Sơn, xã Minh Ngọc đã liên kết với 80 hộ dân trên địa bàn xã Minh Ngọc và một số vùng lân cận như Bắc Mê, Minh Sơn, Yên Cường để trồng nghệ với diện tích gần 130 ha theo hướng hữu cơ. Các hộ tham gia liên kết được HTX hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch. Để phát triển ổn định lâu dài, HTX có kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể theo từng năm; coi việc duy trì, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu; mở rộng diện tích vùng chuyên canh trồng nghệ; chú trọng công tác quảng bá, liên kết với các cơ sở, đại lý tiêu thụ sản phẩm, từng bước đưa sản phẩm tinh bột nghệ vươn xa trên thị trường trong và ngoài nước.

Nâng giá trị sản phẩm

Thị trường tiêu thụ là yếu tố quyết định sự thành công của chuỗi giá trị nông sản, một sản phẩm có chất lượng tốt nhưng thiếu bao bì, nhãn mác, thông tin nguồn gốc hoặc chưa đáp ứng quy cách của đơn vị thu mua sẽ khó tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại. Bởi vậy, các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần; chủ động tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu khách hàng và các tiêu chuẩn chất lượng của từng phân khúc thị trường.

Đồng chí Cao Hùng Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Hiện tại toàn tỉnh có 118 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản do trên 250 doanh nghiệp, HTX và các hộ dân liên kết thực hiện. Liên minh HTX tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia các tổ hợp tác, HTX; khuyến khích hình thành những vùng sản xuất tập trung, phát huy lợi thế về cây ăn quả, chăn nuôi và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Cùng với hỗ trợ người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, Liên minh HTX tỉnh luôn quan tâm kết nối các HTX, hộ sản xuất với doanh nghiệp, cơ sở thu mua để từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Từ những mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản hiệu quả, Tuyên Quang tiếp tục nhân rộng cách làm hay, khắc phục những hạn chế trong tổ chức sản xuất, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa người nông dân, HTX và doanh nghiệp. Đây chính là hướng đi để nông sản địa phương nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định thương hiệu, tạo sinh kế ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.