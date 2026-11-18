Tập hợp phụ nữ, tổ chức sản xuất theo chuỗi

Được thành lập năm 2017, hiện tại HTX sản xuất dịch vụ tổng hợp Hoa Thiên Phú, xã Như Quỳnh, Hưng Yên có 20 thành viên, tổ chức canh tác trên diện tích khoảng 50ha. Thay vì sản xuất riêng lẻ, các thành viên được phân công đảm nhận những công đoạn phù hợp trong chuỗi sản xuất. Người trồng, chăm sóc cây dược liệu; người phụ trách chế biến; người tìm kiếm đối tác, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Tới nay, HTX sản xuất dịch vụ tổng hợp Hoa Thiên Phú đã từng bước trở thành đầu mối liên kết các hộ trồng, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu.

HTX tổ chức liên kết các khâu sản xuất, tạo điều kiện để thành viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhân lực và phối hợp tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Báo Hưng Yên và HTX Hoa Thiên Phú. Thiết kế: Việt Anh

Với các mặt hàng chủ lực như cúc hoa, cốt khí, tinh bột nghệ, địa liền…, HTX tổ chức liên kết các khâu sản xuất, tạo điều kiện để thành viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhân lực và phối hợp tiêu thụ sản phẩm. Cách làm này giúp phụ nữ chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, hạn chế tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, thiếu đầu ra.

Theo chị Đỗ Thị Hoa, Giám đốc HTX sản xuất dịch vụ tổng hợp Hoa Thiên Phú, tham gia HTX giúp các thành viên có điều kiện liên kết, cập nhật kiến thức, kỹ thuật và tìm kiếm thị trường. Hoạt động theo mô hình tập thể cũng giúp các hộ tiếp cận tốt hơn với những nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất.

Từ khi thành lập đến nay, HTX đã cung cấp, tiêu thụ gần 10.000 tấn sản phẩm các loại ra thị trường. Hoạt động sản xuất, kinh doanh mỗi năm đạt doanh thu hàng tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15–20 lao động. Kết quả này góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên và người lao động.

Việc tham gia HTX cũng giúp phụ nữ mở rộng cơ hội việc làm và chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Thay vì tự đảm nhận toàn bộ công việc từ sản xuất đến tìm đầu ra, các thành viên có thể lựa chọn công đoạn phù hợp với điều kiện, kinh nghiệm và khả năng của mình.

Sự phân công này giúp phụ nữ tận dụng thời gian, lao động và diện tích sản xuất sẵn có, đồng thời có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động chế biến, kinh doanh. Thông qua liên kết tập thể, các thành viên không phải tự tìm kiếm đầu mối tiêu thụ mà có HTX đứng ra kết nối, tổ chức cung ứng sản phẩm. Đây cũng là điều kiện để phụ nữ từng bước tích lũy kinh nghiệm sản xuất, nâng cao kỹ năng kinh doanh và tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế, thay vì chỉ làm những công việc trong phạm vi hộ gia đình.

HTX mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ

Đối với phụ nữ nông thôn, việc tham gia sản xuất, kinh doanh thường gắn với quy mô hộ gia đình và khả năng tiếp cận nguồn lực còn hạn chế. Thông qua HTX, các thành viên có thêm điều kiện tập hợp nguồn lực, phân công công việc, tiếp cận vốn và tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Tại Hoa Thiên Phú, Hội LHPN các cấp giữ vai trò đồng hành trong quá trình hình thành và phát triển mô hình. Hội LHPN xã Như Quỳnh hướng dẫn, hỗ trợ HTX hoàn thiện quy trình, thủ tục thành lập. Hội LHPN tỉnh tạo điều kiện để thành viên tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Sự hỗ trợ này giúp phụ nữ có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, nâng cao kiến thức và từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường. Thay vì chỉ tham gia trồng, chăm sóc cây dược liệu, các thành viên còn có cơ hội đảm nhận công việc chế biến, kinh doanh, tìm kiếm đối tác và tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Vai trò của phụ nữ còn được thể hiện trong hoạt động quản lý, điều hành HTX. Với cương vị Giám đốc, chị Đỗ Thị Hoa cùng các thành viên trực tiếp tổ chức sản xuất, phân công công việc và kết nối các khâu trong chuỗi giá trị. Qua đó, phụ nữ không chỉ tạo thu nhập cho gia đình mà còn tham gia điều hành hoạt động kinh tế tập thể, chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất.

Thực tế tại Hoa Thiên Phú cho thấy, HTX là cầu nối giúp phụ nữ tiếp cận những nguồn lực cần thiết để phát triển kinh tế. Từ hỗ trợ thành lập, vốn vay, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối thị trường, các hoạt động được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của thành viên.

Thời gian tới, việc củng cố liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường năng lực quản lý cho phụ nữ sẽ là những yếu tố quan trọng để HTX phát triển. Qua đó, tiếp tục tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong kinh tế tập thể và phát triển kinh tế địa phương.

Qua mô hình HTX Hoa Thiên Phú, vai trò của HTX trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được thể hiện từ tổ chức sản xuất, kết nối thị trường đến tạo việc làm và nâng cao năng lực quản lý. Khi được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và đầu ra, phụ nữ có thêm điều kiện phát huy khả năng, chủ động tham gia kinh doanh và nâng cao thu nhập. Đây là hướng đi thiết thực để phụ nữ khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế tập thể, cải thiện đời sống gia đình và đóng góp vào kinh tế địa phương.