Liên kết sản xuất, mở rộng đầu ra nông sản

Sản phẩm hạt dẻ được giới thiệu đến du khách.

Những ngày cuối vụ, các thành viên Hợp tác xã (HTX) Hợp Phát, thôn Đức Vân, tất bật thu hoạch hạt dẻ. Theo bà Bàn Thị Ngân, Giám đốc HTX, trước đây người dân chủ yếu tự trồng, tự bán nên đầu ra và giá cả thiếu ổn định. Nhận thấy tiềm năng của cây dẻ, bà thành lập HTX, tập hợp chị em người Dao, Nùng, Mường cùng phát triển sản xuất.

Đến nay, HTX có gần 20 thành viên, trồng tập trung 9ha dẻ, đồng thời liên kết với các hộ dân nâng tổng diện tích dẻ lên 55ha. Cùng với mở rộng vùng trồng, HTX chế biến hạt dẻ thành nhiều loại đồ ăn, đồ uống. Sản phẩm hạt dẻ của HTX đã được chứng nhận OCOP, có thêm điều kiện để quảng bá, mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, khâu bảo quản vẫn là khó khăn lớn. Bà Ngân cho biết, do chưa có hệ thống bảo quản, hạt dẻ thu hoạch đến đâu phải bán đến đó, HTX chưa thể dự trữ nguyên liệu phục vụ chế biến sâu. Bà mong muốn được hỗ trợ máy móc, thiết bị để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị hạt dẻ.

Tại thôn Đèo Gió, 10 hộ dân cùng tham gia mô hình nuôi ngựa bạch, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh và phối hợp tiêu thụ sản phẩm. Ông Hoàng Văn Sín, một hội viên tham gia mô hình, cho biết việc liên kết giúp các hộ giảm chi phí, nâng cao chất lượng đàn ngựa và chủ động hơn trong sản xuất. Các hộ còn hỗ trợ nhau về kỹ thuật, tận dụng đất đồi trồng cỏ, từng bước hình thành khu chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương.

Hội viên nông dân xã Ngân Sơn thu hoạch khoai lang mật.

Với người trồng khoai lang mật ở thôn Cốc Đán, việc có HTX thu mua giúp bà con yên tâm hơn về đầu ra. Góp phần phát triển cây khoai lang mật tại địa phương là anh Đồng Văn Trường, người đưa giống khoai này về trồng thử nghiệm trên đất ruộng ở Cốc Đán cách đây khoảng 5 năm. Thấy cây sinh trưởng tốt, anh thành lập HTX, vận động người dân cùng tham gia sản xuất.

Đến nay, HTX có 6 thành viên, liên kết với hơn 30 hộ trồng khoai. HTX cung cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức thu mua và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm ở ngoài tỉnh. Mỗi năm, HTX thu mua khoảng 300 tấn khoai của người dân, đồng thời kết nối thương lái tiêu thụ thêm hàng trăm tấn ngay tại vườn.

Anh Trường chia sẻ, Hội Nông dân đã hỗ trợ HTX về cách làm và kết nối thị trường ngoài tỉnh. Những năm gần đây, khoai thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó, người dân phấn khởi, yên tâm sản xuất. Anh dự định tiếp tục mở rộng diện tích liên kết trong thời gian tới.

Từ nhu cầu thực tế của các mô hình, Hội Nông dân xã Ngân Sơn vận động những hộ có cùng sản phẩm tham gia tổ hợp tác, HTX; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn.

Hội cũng khuyến khích hội viên quảng bá sản phẩm, tiếp cận cách bán hàng trên nền tảng số để tìm thêm khách hàng, mở rộng đầu ra.

Bà Đồng Thị Diễm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngân Sơn, cho biết thời gian tới Hội tiếp tục tổ chức tập huấn, hỗ trợ hội viên học hỏi cách kết nối thị trường, bán hàng trên các nền tảng số; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ, giúp các mô hình nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.