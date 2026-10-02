Liên kết sản xuất, logistics và thị trường theo chuỗi giá trị

Sản xuất, xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Ngày 2/10, tại TP Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII nhằm đánh giá kết quả sản xuất, thương mại năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026; trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII tập trung trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. (Ảnh: Mai Phương)

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động. Xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao cùng biến động chi phí năng lượng, nguyên liệu và vận tải tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Trong nước, sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng vẫn là những động lực quan trọng của tăng trưởng, song doanh nghiệp đồng thời phải ứng phó với sức ép về chi phí, tỷ giá, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa.

Khu vực phía Bắc giữ vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu nhờ hệ thống khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông liên vùng. Đây là nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics và dịch vụ, cũng như hình thành các chuỗi sản xuất - cung ứng có quy mô ngày càng lớn.

Lãnh đạo Bộ Công Thương trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị. (Ảnh: Mai Phương)

Trong 9 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp tại khu vực phía Bắc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Các địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 10% gồm Ninh Bình ước tăng 26,7%; Thái Nguyên tăng 23%; Phú Thọ tăng 22,02%; Hưng Yên tăng 16%; Bắc Ninh tăng 15,9%; Hải Phòng tăng 15,2%; Điện Biên tăng 12,79% và Tuyên Quang tăng 10,05%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng tại các trung tâm công nghiệp lớn, tập trung vào các ngành điện tử, thiết bị điện, ô tô, cơ khí, kim loại, hóa chất, cao su - plastic, dệt may, da giày, giấy và chế biến thực phẩm. Sự phát triển của các ngành này tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu của toàn khu vực.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng tiếp tục là điểm sáng. Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh ước đạt 172,8 tỷ USD, Hải Phòng khoảng 79,17 tỷ USD và Ninh Bình 53,58 tỷ USD. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu gồm điện tử, máy móc, cơ khí, dệt may, da giày, gỗ, nông sản và thực phẩm chế biến. Bên cạnh đó, thương mại biên giới tại Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang và Điện Biên tiếp tục được duy trì; lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu cơ bản ổn định, góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản và kết nối thị trường.

Gia tăng giá trị sản phẩm khi tham gia chuỗi thương mại quốc tế

Trong 3 tháng cuối năm 2026, ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc xác định tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; duy trì đà tăng trưởng sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu; phát huy năng lực sản xuất mới, bảo đảm cung ứng năng lượng và hàng hóa thiết yếu; giữ ổn định thị trường, giá cả, chuỗi cung ứng và hoạt động lưu thông hàng hóa.

Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu, mục tiêu đặt ra là phấn đấu để kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của các địa phương đạt hoặc vượt kế hoạch; duy trì hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, đa dạng hóa thị trường và tận dụng hiệu quả các FTA.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Mai Phương)

Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo đà bứt phá cho năm 2027, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái yêu cầu các địa phương đi thẳng vào những vướng mắc đang cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhận diện chính xác các rào cản, ách tắc từ thực tiễn để phối hợp xử lý dứt điểm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cụ thể hóa nội dung liên kết vùng thành các nhiệm vụ, kế hoạch có tính khả thi cao, trong đó tập trung kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đầu chuỗi; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ; kết nối khu công nghiệp, cửa khẩu với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics. Trong mô hình phát triển kinh tế hiện đại, chuỗi cung ứng đóng vai trò cốt lõi, vì vậy liên kết vùng cần được tổ chức theo hướng thực chất, gắn các lợi thế của từng địa phương vào chuỗi giá trị chung.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu khai thác hiệu quả thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn chuyển đổi xanh, quy tắc xuất xứ và chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại; đồng thời tiếp tục gia tăng giá trị của sản phẩm Việt Nam khi tham gia chuỗi thương mại quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương với các địa phương; kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh về phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đề xuất giải pháp chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu toàn ngành Công Thương nhằm xử lý hiệu quả các điểm nghẽn trong công tác quản lý.

Việc kết nối dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt trong quản lý xuất nhập khẩu, xuất xứ và chuỗi cung ứng. Khi thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, nhà cung ứng, thị trường, cửa khẩu và logistics được chia sẻ hiệu quả, cơ quan quản lý có điều kiện nâng cao năng lực cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp và phát hiện rủi ro trong thương mại. Đây chính là nền tảng để khu vực phía Bắc nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng tỷ lệ giá trị tạo ra trong nước, tận dụng hiệu quả hơn các FTA, đồng thời củng cố khả năng truy xuất và quản trị xuất xứ hàng hóa.