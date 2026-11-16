Liên kết sản xuất hữu cơ ở Mẫu Sơn

HTX Nông nghiệp Trọng Dân Mẫu Sơn được thành lập tháng 9/2025 với 15 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt.

Người lao động tại Hợp tác xã Nông nghiệp Trọng Dân Mẫu Sơn chăm sóc rau

Bà Hoàng Thị Nguyệt, Giám đốc HTX cho biết: Ngay từ khi thành lập, HTX xác định muốn phát triển sản xuất hàng hóa phải liên kết các hộ dân và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Vì vậy, HTX đã chủ động hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, lựa chọn cây trồng phù hợp, đồng thời định hướng sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng nông sản.

Theo đó, sau khi thành lập, HTX có 5 ha đất canh tác, chủ yếu trồng rau theo hướng hữu cơ và trồng khoai tây, ớt, dứa... Để mở rộng quy mô sản xuất, HTX đã chủ động liên kết với hơn 100 hộ dân trên địa bàn xã để xây dựng vùng trồng.

Tham gia liên kết với HTX, các hộ dân có thêm điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; đồng thời có đầu ra ổn định. Ông Hoàng Văn Thái, thôn Bản Giểng, xã Mẫu Sơn cho biết: Khi tham gia liên kết sản xuất với HTX Nông nghiệp Trọng Dân Mẫu Sơn, gia đình được HTX hỗ trợ giống, phân vi sinh, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm. Vụ vừa qua, gia đình trồng 2 sào ớt và 4 sào khoai tây. Sau thu hoạch, gia đình thu được 8 tạ ớt, 3,2 tấn khoai tây và được HTX thu mua với giá cam kết, đem lại thu nhập trên 30 triệu đồng. Nhận thấy có đầu ra ổn định, năm nay gia đình tiếp tục tham gia liên kết, mở rộng diện tích trồng khoai tây lên 1 mẫu.

Từ năm 2025 đến nay, HTX đã tổ chức sản xuất và liên kết với người dân canh tác khoảng 15 ha ớt, 5 ha khoai tây, 5 ha dứa và 3 ha rau. Tổng sản lượng thu hoạch đạt trên 520 tấn. Cùng với tổ chức sản xuất, HTX chú trọng tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, sản phẩm của HTX được tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố trong nước. Từ khi thành lập đến nay, tổng doanh thu của HTX ước đạt trên 6 tỷ đồng, tạo việc làm thời vụ cho khoảng 20 - 30 lao động địa phương.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, bà Hoàng Thị Nguyệt, Giám đốc HTX cho biết: Từ những kết quả bước đầu, HTX đặt mục tiêu mở rộng diện tích liên kết lên trên 50 ha, với khoảng 500 hộ dân tham gia, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng hữu cơ, đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.

Ông Dương Trồng Mình, Phó Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn cho biết: Mô hình liên kết sản xuất theo hướng hữu cơ của HTX Nông nghiệp Trọng Dân Mẫu Sơn bước đầu mang lại kết quả tích cực, góp phần tập hợp các hộ sản xuất nhỏ lẻ, hình thành vùng trồng tập trung và gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Đây là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của xã. Thời gian tới, chính quyền xã sẽ tuyên truyền, hướng dẫn HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất; đồng thời tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ HTX và người dân hoàn thiện quy trình canh tác, nâng cao chất lượng nông sản, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Từ những kết quả bước đầu, mô hình liên kết sản xuất của HTX Nông nghiệp Trọng Dân Mẫu Sơn đang mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp hàng hóa tại địa phương. Với vai trò tổ chức sản xuất, đồng hành cùng người dân từ khâu canh tác đến tiêu thụ, HTX góp phần khai thác hiệu quả hơn những diện tích đất sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.