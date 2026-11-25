Thu hái chè Shan tuyết là một trong những nguồn sinh kế của người dân thôn Bản Tám, xã Yên Bình.

Vùng chè Thái Lạo, thôn Bản Tám, xã Yên Bình, sở hữu những cây chè Shan tuyết cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Đây là nguồn nguyên liệu có giá trị để phát triển các sản phẩm trà chất lượng cao.

Tuy nhiên, để người dân có nguồn thu nhập ổn định từ cây chè, việc tổ chức sản xuất, đầu tư chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng.

Với định hướng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Thái Lạo đang tập trung đầu tư nhà máy chế biến trà thay thế nhà xưởng cũ, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22000:2018; nghiên cứu phát triển các dòng trà cao cấp từ nguồn nguyên liệu chè cổ thụ.

Giai đoạn 2026-2030, HTX xã đặt mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu chè theo hướng hữu cơ lên 120ha, mở rộng liên kết, kết nạp thêm thành viên, tạo việc làm cho 30 thành viên; hướng tới xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng nông sản hữu cơ như EU và Mỹ.

Theo ông Cao Nguyên, chuyên gia trà, chè Shan tuyết Thái Lạo có hương vị đặc trưng, là lợi thế để phát triển các dòng trà cao cấp. Để khai thác hiệu quả lợi thế này, HTX cần chú trọng chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật thu hái và quy trình chế biến. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ tạo điều kiện để đơn vị mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nguyên liệu do người dân cung cấp.

Cùng với đầu tư phát triển sản xuất, HTX nông nghiệp Thái Lạo đang hướng tới xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với đời sống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao đỏ, lấy cây chè và văn hóa thưởng trà làm sản phẩm du lịch đặc trưng.

Hiện nay, HTX đang xây dựng không gian thưởng trà có sức chứa 60 người, kết hợp giữa phong cách truyền thống của đồng bào bản địa với văn hóa trà thế giới.

Theo ông Lê Đình Việt, Giám đốc HTX nông nghiệp Thái Lạo, đơn vị định hướng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để du khách tham quan rừng chè cổ thụ, tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào Dao đỏ, trực tiếp thu hái, chế biến chè cùng người dân và mang sản phẩm do mình làm ra về làm quà.

Thông qua các hoạt động này, HTX xã mong muốn đưa cây chè và văn hóa trà trở thành sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.

HTX nông nghiệp Thái Lạo xây dựng không gian thưởng trà, hướng tới phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao đỏ.

Việc kết hợp sản xuất chè với phát triển du lịch cộng đồng sẽ tạo điều kiện để người dân đa dạng hóa nguồn thu nhập. Bên cạnh việc chăm sóc, thu hái và cung cấp nguyên liệu cho HTX, các hộ dân còn có cơ hội tham gia chế biến, giới thiệu sản phẩm và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Toàn xã Yên Bình hiện có 81,83ha chè, trong đó 70,43ha đang cho thu hoạch. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã trồng mới được 11,4ha chè, đạt 63,3% kế hoạch. Sản lượng chè búp tươi thu hoạch lũy kế đến tháng 11 đạt 101 tấn, ước cả năm đạt khoảng 108 tấn.

Hoạt động thu hái được thực hiện theo chu kỳ sinh trưởng tự nhiên của cây chè, sản xuất theo hướng hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Cùng với quế, hồi và thuốc lá, chè Shan tuyết được xã Yên Bình xác định là một trong 4 cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Địa phương chú trọng bảo tồn vùng chè cổ thụ, mở rộng diện tích trồng mới, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, khuyến khích các HTX, doanh nghiệp đầu tư chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Theo ông Hà Kim Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, địa phương định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung trên cơ sở khai thác thế mạnh của từng khu vực, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đối với cây chè Shan tuyết, xã chú trọng xây dựng thương hiệu, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia các mô hình liên kết sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thông qua việc phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực chế biến và mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm, xã Yên Bình hướng tới khai thác hiệu quả hơn giá trị kinh tế của cây chè Shan tuyết. Qua đó tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.