Ngày 27/11, UBND TP Cần Thơ phối hợp Đại học Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Quốc tế Phát triển bền vững ĐBSCL lần thứ III năm 2026 (SDMD 2026), với chủ đề “Công nghệ chiến lược và ứng dụng thực tiễn – Động lực phát triển bền vững ĐBSCL”.

ĐBSCL giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, 65% thủy sản nuôi trồng, 70% trái cây và trên 90% lượng gạo xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên, vùng đang chịu nhiều sức ép từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh.

Trước yêu cầu đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển vùng. Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị cũng đặt ra những định hướng lớn cho ĐBSCL trong giai đoạn mới.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, được khởi xướng từ năm 2022, SDMD là sáng kiến của Đại học Cần Thơ nhằm kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, cùng đề xuất giải pháp phát triển bền vững vùng.

Diễn đàn hướng tới mục tiêu kết nối các cơ quan, viện, trường, tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế chia sẻ thông tin, đề xuất giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực trọng yếu của vùng ĐBSCL. Qua đó, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chủ trương, chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng ĐBSCL đến năm 2045, trọng tâm là ứng dụng các công nghệ chiến lược làm động lực phát triển.

TP Cần Thơ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố đã ban hành danh mục 16 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, chủ động đặt hàng, huy động nguồn lực giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.

Ông Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại diễn đàn.

Cùng chia sẻ định hướng liên kết, ông Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả nước đã hình thành 13 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0. Đây là cơ hội để giảng viên, sinh viên các trường ở ĐBSCL tiếp cận thiết bị, chuyên gia và nguồn lực nghiên cứu dùng chung.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đề nghị Đại học Cần Thơ phối hợp với các trường tại An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và các địa phương triển khai nhiệm vụ nghiên cứu liên vùng, như chia sẻ dữ liệu dự báo xâm nhập mặn, khảo nghiệm giống thủy sản ở các mức độ mặn khác nhau.

Các nhiệm vụ cần gắn với đào tạo, khai thác chung phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm và phối hợp hướng dẫn sinh viên. Doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cũng cần tham gia ngay từ khâu đặt hàng nghiên cứu để bảo đảm tính ứng dụng.

ĐBSCL giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa.

"ĐBSCL có thể đi đầu trong ứng dụng công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Mong các trường đại học, địa phương, doanh nghiệp, đối tác quốc tế cùng bà con đưa những giải pháp từ diễn đàn vào thực tiễn trên đồng ruộng, tại ao nuôi và trong nhà máy", Thứ trưởng Phạm Quang Hưng nói.