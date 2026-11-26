Liên kết sản xuất để cùng phát triển

Tại nhiều địa bàn miền núi, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô hộ gia đình. Khi tham gia hợp tác xã (HTX), các hộ có thêm điều kiện chia sẻ kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo quy trình chung và kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ. Đây là hướng đi giúp nông sản từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, HTX Rau xứ lạnh Măng Đen là một trong những mô hình đang khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất hàng hóa.

Theo UBND xã, HTX có 17 xã viên, trong đó 12 xã viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các thành viên tập trung trồng rau xứ lạnh như bắp cải, xà lách, cải thìa, cà chua và một số loại củ quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Đáng chú ý, mô hình trồng khoai lang Úc tại thôn Kon Vơng Kia được mở rộng với diện tích khoảng 10ha. Sản phẩm được bao tiêu, cung ứng cho hệ thống siêu thị trên cả nước.

Những vườn rau được sản xuất theo quy trình an toàn, những sản phẩm có doanh nghiệp liên kết tiêu thụ đang mang lại niềm tin mới cho người dân miền núi.

Theo thông tin UBND xã Măng Đen công bố, năm 2025, sau khi trừ chi phí, HTX đạt lợi nhuận hơn 700 triệu đồng từ rau củ và khoai lang. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tổ chức sản xuất gắn với thị trường, thay vì để từng hộ tự tìm đầu ra.

Cùng với mở rộng diện tích, HTX đầu tư 500m2 nhà màng trong năm 2025, lắp đặt hệ thống tưới tự động và thiết bị hỗ trợ chăm sóc cây trồng. Rau sản xuất trong nhà màng được áp dụng quy trình đạt tiêu chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý là cách tổ chức tham gia linh hoạt: hộ có điều kiện góp vốn, hộ khó khăn có thể đóng góp ngày công lao động. HTX cũng đào tạo, trả lương thường xuyên cho 2 lao động phụ trách nhà màng. Qua đó, mô hình không chỉ tạo điều kiện liên kết sản xuất mà còn mở thêm cơ hội việc làm tại địa phương.

Học cách làm mới, nâng chất lượng và tìm thị trường

Không chỉ trong sản xuất rau củ, kinh tế hợp tác còn mở ra hướng phát triển ở lĩnh vực cây giống. Tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, HTX cây giống do anh Phạm Văn Quyết gây dựng là một ví dụ về quá trình chuyển từ sản xuất quy mô hộ sang liên kết nhiều hộ cùng làm.

Năm 2018, anh Quyết bắt đầu với vườn ươm khoảng 500m2, cung cấp cây quế giống cho người trồng rừng. Nhận thấy nhu cầu thị trường và khả năng mở rộng sản xuất, năm 2021, anh thành lập HTX, vận động các hộ sản xuất nhỏ lẻ cùng tham gia.

Từ bốn thành viên ban đầu, HTX phát triển lên tám thành viên, diện tích sản xuất đạt khoảng 12.000m2.

Theo thông tin công bố tháng 9/2026, hợp tác xã cung ứng khoảng 500.000 cây quế giống mỗi năm, đạt doanh thu bình quân trên 1,2 tỷ đồng/năm từ năm 2023, lợi nhuận khoảng 450 triệu đồng/năm.

Hoạt động sản xuất tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, thu nhập bình quân 6-8 triệu đồng/người/tháng, đồng thời tạo thêm việc làm thời vụ.

Dù chưa có căn cứ xác định người sáng lập và các thành viên HTX là đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình tại Cốc San cho thấy vai trò của liên kết hộ sản xuất, ứng dụng kỹ thuật và tổ chức nguồn cung cây giống ở địa bàn miền núi. Đây cũng là kinh nghiệm có thể tham khảo khi xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Một hướng đi khác được ghi nhận tại xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 11/2026, đoàn công tác xã Ia Tơi đến tham quan những mô hình trồng cà phê, chanh dây theo nhóm hộ và nuôi cá tầm của hợp tác xã địa phương.

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm góp phần khuyến khích các địa phương lựa chọn mô hình phù hợp điều kiện tự nhiên và khả năng liên kết sản xuất.

Đối với đồng bào, tham gia hợp tác xã cần gắn với việc tìm hiểu quyền, nghĩa vụ của thành viên, quy chế góp vốn, phân chia lợi ích và trách nhiệm trong hoạt động chung.

Bà con cũng cần chú trọng tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm, minh bạch thông tin về nguồn gốc và thực hiện các cam kết liên kết tiêu thụ.

Cùng với nỗ lực của người dân và HTX, chính quyền, tổ chức đoàn thể và cơ quan chuyên môn cần tiếp tục hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển giao kỹ thuật, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, xây dựng sản phẩm OCOP cần được triển khai đúng đối tượng, điều kiện và nhu cầu thực tế.

Từ những vườn rau ở Măng Đen đến mô hình cây giống tại Cốc San, thực tiễn cho thấy khi các hộ biết liên kết, cùng tuân thủ quy trình và chủ động tìm kiếm thị trường, nông sản miền núi có thêm cơ hội nâng cao giá trị.