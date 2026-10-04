Liên kết hợp tác Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Tây Bắc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chào mừng tại diễn đàn.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, Hội Doanh nhân tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu...

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh gửi lời chúc mừng tới các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Đồng chí cho rằng, Phú Thọ nói riêng và các tỉnh Tây Bắc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng hơn, thị trường lớn hơn và yêu cầu cao hơn, cùng với đó là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, cách thức tổ chức sản xuất và phương thức liên kết.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng lẵng hoa chúc mừng.

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh tặng lẵng hoa chúc mừng.

Điểm lại những tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ và các địa phương trong khu vực, đồng chí Bùi Thị Minh nêu rõ, việc kết nối các thế mạnh có thể hình thành những chuỗi giá trị liên tỉnh, liên vùng, tạo ra những sản phẩm có quy mô lớn hơn, chất lượng cao hơn và sức cạnh tranh tốt hơn.

Đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định nhiều định hướng quan trọng để tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết và hình thành các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Đây vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Từ định hướng đó, đồng chí gửi tới diễn đàn thông điệp: Chính quyền phải đồng hành, doanh nghiệp phải là đối tác; từ cạnh tranh sang hợp tác; từ hoạt động riêng lẻ sang cùng tạo giá trị.

Doanh nghiệp phải lớn mạnh bằng năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng không gian thị trường; doanh nghiệp phát triển phải đi cùng trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh khẳng định: Tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp; tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, thủ tục hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ và các hội, hiệp hội doanh nghiệp ký hợp tác chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất tăng cường liên kết, lấy lợi ích thiết thực của hội viên và kết quả thực hiện làm thước đo trên tinh thần liên kết nguồn lực, mở rộng quyền lợi hội viên; hỗ trợ thiết thực cho chuyển đổi số và AI; kiến nghị chính sách và kiện toàn cơ chế liên kết; kiểm soát hỗ trợ, đo lường hiệu quả; gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng; tiếp nối chương trình liên kết năm 2027.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh tặng quà lưu niệm cho các hội, hiệp hội doanh nghiệp.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận kinh phí do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ và các hội, hiệp hội doanh nghiệp trao tặng.

Tại chương trình, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ và các hội, hiệp hội doanh nghiệp đã ký hợp tác chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ và các hội, hiệp hội doanh nghiệp đã trao biểu trưng kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ làm nhà cho 3 hộ nghèo, mỗi hộ 100 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và lãnh đạo Hội Doanh nhân tỉnh trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân.