Liên kết hợp tác để tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Dự hội nghị có ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh Cà Mau có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo các tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội nghị.

Các thoả thuận hợp tác kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2025 đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Nội dung hợp tác được thực hiện toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, khoa học và công nghệ đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Mối liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương trong vùng ngày càng được tăng cường, đi vào chiều sâu. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn khu vực.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị.

Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, điểm sáng là sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực thiết yếu nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, mạng lưới y tế chuyên sâu từ tuyến cuối đến cơ sở đã được hình thành, hỗ trợ hiệu quả việc chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện lớn của Thành phố Hồ Chí Minh xuống các địa phương, góp phần điều trị các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, đột quỵ.

Trong lĩnh vực thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực hỗ trợ hàng trăm lượt doanh nghiệp đưa hàng hoá, sản phẩm OCOP vào các chuỗi phân phối hiện đại và sàn thương mại điện tử lớn, đồng thời đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, kết nối thị trường lao động và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được triển khai sâu rộng.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) tham quan gian hàng trưng bày của tỉnh Cà Mau tại hội nghị.

Riêng tỉnh Cà Mau, thời gian qua, việc hợp tác giữa tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh có bước phát triển, thường xuyên và hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, cho biết, sau hơn 2 năm phối hợp triển khai thoả thuận hợp tác, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cà Mau với các địa phương tiếp tục được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, trong thời gian qua, việc hợp tác giữa tỉnh Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, thường xuyên và hiệu quả hơn, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và cơ hội của tỉnh và thành phố. Việc sắp xếp, hợp nhất các tỉnh, thành trong cả nước cũng tạo ra không gian phát triển rộng mở hơn.

Tiêu biểu, tỉnh Cà Mau đã phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất dự án đường bộ ven biển Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng bằng sông Cửu Long, với 3 dự án thành phần đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau. Hai địa phương cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Nổi bật là sự kiện “Xin chào Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) tham quan khu vực mời gọi, xúc tiến đầu tư của tỉnh Cà Mau tại hội nghị.

Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực y tế và giáo dục đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển giao kỹ thuật xạ trị cho 150 lượt bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, với tỷ lệ thành công đạt 95%; chuyển giao kỹ thuật ngoại niệu đạt tỷ lệ thành công 98%.

Nhằm hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên trong triển khai các nhiệm vụ trong vùng, tại hội nghị, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu của các nội dung hợp tác là tiến tới hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng, công nghiệp, thương mại, logistics, năng lượng, du lịch, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, lao động...; tạo cầu nối để doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh của các địa phương liên kết, hợp tác; thúc đẩy hợp tác công - tư, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng hàng hoá, dịch vụ...

Qua đó, chuyển hoá tiềm năng, lợi thế của các bên thành những giá trị cụ thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của từng địa phương và toàn vùng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định sự phát triển của một tỉnh không thể tách rời sự phát triển của vùng. Liên kết vùng hiện nay là nhu cầu tất yếu để cùng phát triển bền vững, phát huy thế mạnh của từng địa phương.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhận định liên kết phải tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, liên kết trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở những thoả thuận đã được ký kết mà phải được cụ thể hoá bằng những công trình, kết quả cụ thể, tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trong vùng. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo hệ sinh thái toàn vùng, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mới cho toàn vùng.

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh trong kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; chuyển giao khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ nâng cao năng lực y tế, giáo dục; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh với hệ thống phân phối, logistics và các đối tác trong và ngoài nước.

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị, đại diện Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết thoả thuận hợp tác.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long ký kết thoả thuận hợp tác.