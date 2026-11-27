Tìm cách giữ chân khách du lịch lâu hơn

Chiều 27/11, tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến, hợp tác liên kết phát triển du lịch với Tp.Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Huế.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp du lịch, thương mại, hàng không. Việc xây dựng các tour liên vùng, khai thác đường bay, chia sẻ nguồn khách và kéo dài thời gian lưu trú của du khách là những vấn đề được đặt ra tại hội nghị.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ những lợi thế phát triển du lịch của địa phương sau sáp nhập.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ví Lâm Đồng sau sáp nhập như một Việt Nam thu nhỏ khi hội tụ cả biển đảo, cao nguyên, núi rừng và có đường biên giới giáp Campuchia.

Ngoài 2 địa danh du lịch nổi tiếng là Đà Lạt và Mũi Né - Phan Thiết, Lâm Đồng còn có đảo Phú Quý, Công viên địa chất Đắk Nông, hồ Tà Đùng được nhiều du khách ví như "Hạ Long trên cạn".

Với lợi thế này, Lâm Đồng đang định hướng xây dựng hành trình du lịch với 3 nét đặc trưng: biển xanh, ngàn hoa và đại ngàn. Trong cùng một chuyến đi, du khách có thể nghỉ dưỡng tại Mũi Né, tận hưởng khí hậu se lạnh ở Đà Lạt rồi khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa ở vùng cao nguyên Đắk Nông.

Năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 20 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận lượng khách quốc tế vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng.

Nhắc đến kết quả thu hút khách quốc tế của Đà Nẵng, ông Tuấn bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của thành phố trong thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm và xây dựng các tour, tuyến du lịch.

Để giữ chân du khách, nhất là khách nước ngoài, ông Tuấn cho rằng các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn, xây dựng những hành trình đủ hấp dẫn để khách muốn đi nhiều nơi trong một chuyến du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển trực tiếp kết nối với nhau, xây dựng các gói du lịch có giá cạnh tranh; phối hợp với hãng hàng không nghiên cứu mở mới, khôi phục và duy trì các đường bay, đặc biệt chú trọng kích cầu vào mùa thấp điểm.

Trong khi đó, ông Phạm Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND Tp.Đà Nẵng, nhìn nhận việc đường bay Đà Nẵng - Liên Khương được khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026 tạo thêm thuận lợi để hai địa phương đưa khách qua lại.

Đà Nẵng hiện có 8 đường bay nội địa và 20 đường bay quốc tế thường kỳ. Ước cả năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố phục vụ 19,8 triệu lượt khách.

Ông Phạm Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND Tp.Đà Nẵng, đề xuất các nội dung hợp tác phát triển du lịch liên vùng.

Với lợi thế kết nối hàng không, Đà Nẵng đề xuất cùng các địa phương xây dựng những hành trình phù hợp với nhu cầu du khách như tuyến Đà Nẵng - Huế gắn với di sản, lịch sử, văn hóa; Đà Nẵng - Quảng Ngãi với du lịch biển đảo; Đà Nẵng - Tây Nguyên với trải nghiệm thiên nhiên, nông nghiệp và văn hóa bản địa.

Năm 2027, Đà Nẵng đề xuất chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2027 - 2030. Các địa phương sẽ xác định đầu mối phối hợp, xây dựng kế hoạch hằng năm với nhiệm vụ, tiến độ và kết quả cụ thể.

Không thể chỉ ghép các điểm đến thành tour

Bên cạnh đó, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đặt vấn đề trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, xúc tiến du lịch không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu điểm đến, tổ chức sự kiện mà phải tạo ra những sản phẩm bán được.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh liên kết du lịch phải tạo ra những sản phẩm có khả năng khai thác thực tế.

Các địa phương và doanh nghiệp cần ngồi lại, tính toán xem tour du lịch phục vụ nhóm khách nào, kéo dài bao nhiêu ngày, giá bán bao nhiêu, chất lượng dịch vụ ra sao và doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm khai thác.

Thay vì đơn thuần ghép các điểm tham quan của nhiều tỉnh, thành phố vào một tour, mỗi hành trình cần có chủ đề, câu chuyện riêng và có khả năng khai thác thường xuyên trong năm.

"Làm phải ra sản phẩm, phải ra tiền", ông Siêu nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được ông Siêu lưu ý là việc mở đường bay phải đi đôi với xây dựng sản phẩm du lịch. Doanh nghiệp hàng không và lữ hành cần phối hợp quảng bá, xây dựng các chương trình kích cầu phù hợp, tránh tình trạng mỗi bên làm một việc.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chia sẻ dữ liệu để biết du khách đến từ đâu, thích trải nghiệm gì, ở lại bao lâu và chi tiêu vào những dịch vụ nào. Những thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng tour sát với nhu cầu thực tế, thay vì quảng bá dàn trải.

Kết nối biển đảo, di sản, cao nguyên và đại ngàn là một trong những định hướng phát triển sản phẩm du lịch chung của các địa phương miền Trung - Tây Nguyên.

Dù liên kết, quảng bá chung, mỗi địa phương vẫn phải giữ được nét riêng. Du khách đến nhiều tỉnh, thành phố trong một hành trình cần được trải nghiệm những sản phẩm khác nhau, tránh sự trùng lặp.

Ông Siêu đề nghị ngay sau hội nghị, các địa phương cần thống nhất danh mục sản phẩm ưu tiên, thị trường khách, lịch xúc tiến chung và giao doanh nghiệp chủ trì xây dựng, tổ chức bán tour.

Hiệu quả hợp tác phải được đo bằng số tour đưa vào khai thác, lượng khách đi du lịch liên vùng, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu của doanh nghiệp.

"Cái này phải làm cụ thể sau hội nghị, chứ không phải đến đây gặp xong rồi về thôi", ông Siêu lưu ý.