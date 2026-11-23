Cơ hội nghề nghiệp ổn định và phát triển bền vững là mục tiêu của sinh viên.

Từ kết quả bước đầu đến yêu cầu hợp tác chiều sâu

Mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong việc giúp người học tiếp cận sát thực tế sản xuất ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu nhà trường đảm nhận nhiệm vụ trang bị nền tảng chuyên môn và kỹ năng nghề cơ bản, thì doanh nghiệp chính là “thước đo” phản ánh trực tiếp những thay đổi về công nghệ, quy trình vận hành và tiêu chuẩn nhân lực. Vì vậy, sự phối hợp giữa hai bên cần được triển khai xuyên suốt từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, đánh giá năng lực đến tuyển dụng và theo dõi việc làm sau tốt nghiệp.

Năm 2025 đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực trong công tác hợp tác doanh nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc. Theo báo cáo tổng kết của nhà trường, đã có hơn 20 doanh nghiệp tham gia ký kết hợp tác đào tạo; 20 doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp; gần 500 sinh viên được tổ chức đi trải nghiệm thực tế tại các đơn vị lớn như: Công ty Goertek (Bắc Ninh), Công ty Wistron Infocomm (Ninh Bình) và Flamingo Đại Lải. Những hoạt động này giúp người học sớm làm quen với môi trường công nghiệp, nắm bắt yêu cầu vị trí việc làm và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Song hành với mở rộng mạng lưới đối tác, nhà trường chú trọng rà soát, cập nhật nội dung giảng dạy. Trong năm 2025, 77 chương trình đào tạo ở các trình độ cao đẳng đại trà, cao đẳng chất lượng cao, cao đẳng liên thông, trung cấp và sơ cấp đã được rà soát, điều chỉnh. Nhà trường đồng thời mở mới các ngành, nghề bắt nhịp xu hướng thị trường như Vi mạch bán dẫn, tiếng Trung Quốc và Chăm sóc sắc đẹp. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp hằng năm đạt trên 85%, riêng các nghề chất lượng cao đạt 100%.

Tuy nhiên, những con số về số lượng biên bản ký kết hay tỷ lệ việc làm chung mới phản ánh phần bề nổi. Để đánh giá thực chất hiệu quả liên kết, nhà trường xác định cần đo lường sâu hơn mức độ tham gia của doanh nghiệp vào xây dựng chương trình, tỷ lệ sinh viên làm việc đúng chuyên ngành, tính ổn định của việc làm cũng như mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động. Đây chính là cơ sở để chuyển dịch từ mở rộng số lượng đối tác sang nâng cao chiều sâu hợp tác.

Một giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

Những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác liên kết doanh nghiệp tại nhà trường vẫn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, khảo sát doanh nghiệp và theo dõi cựu học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp chưa thực sự đồng bộ. Một số cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn lạc hậu so với dây chuyền sản xuất hiện đại, trong khi nguồn vật tư thực hành còn gặp khó khăn.

Trước hết, hợp tác doanh nghiệp hiện chưa kết nối thành một chu trình khép kín. Khi hoạt động phối hợp mới dừng ở các đợt ký kết, tham quan, thực tập hoặc tuyển dụng rời rạc, thông tin phản hồi từ thực tiễn khó chuyển hóa thành điều chỉnh thường xuyên trong chương trình đào tạo. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, việc thiếu cơ chế trao đổi định kỳ sẽ khiến nội dung giảng dạy chậm cập nhật so với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng và tình trạng việc làm sau tốt nghiệp chưa phát huy đầy đủ vai trò trong quản trị đào tạo. Việc khảo sát phản hồi từ doanh nghiệp và người học sau khi ra trường chưa được chuẩn hóa định kỳ khiến nhà trường thiếu căn cứ định lượng để xác định ngành nghề nào cần điều chỉnh hay kỹ năng nào người học còn thiếu hụt.

Ngoài ra, sự chênh lệch giữa điều kiện thực hành trong trường và môi trường sản xuất tại doanh nghiệp đặt ra bài toán lớn về nguồn lực đầu tư và năng lực cập nhật công nghệ của đội ngũ giảng viên. Thực tế này đòi hỏi liên kết doanh nghiệp phải được đặt ở vị trí trung tâm trong quản trị nhà trường, gắn trực tiếp với phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bảo đảm chất lượng, thay vì chỉ coi là nhiệm vụ riêng của bộ phận đối ngoại hay giới thiệu việc làm.

Chuyển từ hợp tác theo hoạt động sang đồng hành trong đào tạo

Để nâng cao hiệu quả liên kết trong giai đoạn tới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc cần rà soát, phân loại mạng lưới doanh nghiệp theo nhóm ngành, lĩnh vực sản xuất và khả năng tham gia đào tạo nhằm xác định các đối tác chiến lược. Mỗi thỏa thuận hợp tác phải gắn với kế hoạch hành động cụ thể, phân định rõ trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và tiêu chí đánh giá đầu ra thực chất.

Quan trọng hơn, doanh nghiệp cần tham gia sâu vào khâu xây dựng và cập nhật chương trình thông qua cơ chế tham vấn định kỳ theo nhóm ngành, nghề. Các thông tin về công nghệ mới, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và quy định an toàn lao động từ doanh nghiệp phải được chuyển hóa trực tiếp thành chuẩn đầu ra và bài tập thực hành. Đặc biệt, với các ngành mũi nhọn có tốc độ đổi mới công nghệ nhanh như: Cơ khí - tự động hóa, điện - điện tử, vi mạch bán dẫn và công nghệ thông tin, việc mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia hướng dẫn thực hành, chấm đồ án và tạo điều kiện cho giảng viên thâm nhập thực tế sản xuất sẽ tạo bước chuyển rõ rệt về chất lượng.

Song song với đó, nhà trường cần đẩy mạnh mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng và “Học kỳ tại doanh nghiệp”. Đối với các ngành có nhu cầu tuyển dụng ổn định, hai bên có thể phối hợp xác định chỉ tiêu, chuẩn năng lực đầu ra ngay từ đầu; sinh viên đi thực tập được giao nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm cụ thể, có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và được đánh giá bằng sản phẩm thực hành. Việc thí điểm tại một số ngành trọng điểm trước khi nhân rộng sẽ bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Cùng với đổi mới phương thức đào tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý quan hệ doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết. Nhà trường cần xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung tích hợp thông tin đối tác, nhu cầu tuyển dụng, vị trí thực tập, kết quả đánh giá và tỷ lệ việc làm đúng ngành sau tốt nghiệp. Hệ thống này chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với cơ chế phản hồi đa chiều: Doanh nghiệp đánh giá kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp của sinh viên; người học phản hồi về điều kiện thực tập và chất lượng hướng dẫn. Mọi phản hồi phải được phân tích để kịp thời điều chỉnh chương trình và bổ trợ kỹ năng cho người học.

Huy động nguồn lực, nâng cao trách nhiệm của các bên

Trong điều kiện nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, hợp tác doanh nghiệp cần mở rộng sang chia sẻ cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhà trường và doanh nghiệp có thể cùng đặt hàng các đề tài nghiên cứu ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc đồ án tốt nghiệp xuất phát từ bài toán sản xuất thực tế. Doanh nghiệp hỗ trợ chuyên gia, không gian thực nghiệm và vật tư thực hành gắn với kế hoạch sử dụng, bảo trì cụ thể; nhà trường đóng góp đội ngũ trí thức, năng lực nghiên cứu và tổ chức đào tạo.

Để các giải pháp đi vào thực chất, cần phân định rõ vai trò của từng chủ thể: Ban Giám hiệu giữ vai trò định hướng chiến lược và điều phối nguồn lực; các phòng chức năng quản lý dữ liệu và kết nối tuyển dụng; các khoa chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, thực tập và đánh giá năng lực; doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, phản hồi và tuyển dụng; còn người học chủ động rèn luyện kỹ năng, kỷ luật lao động.

Thực tiễn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc cho thấy, trọng tâm của giai đoạn tới không nằm ở việc chạy theo số lượng doanh nghiệp ký kết, mà là kiến tạo những mối quan hệ đối tác có mục tiêu rõ ràng, trách nhiệm minh bạch và đo lường bằng kết quả cụ thể. Khi doanh nghiệp thực sự trở thành “cánh tay nối dài” trong quá trình đào tạo và nhà trường lấy dữ liệu thực tiễn làm thước đo cải tiến chương trình, liên kết doanh nghiệp sẽ phát huy trọn vẹn vai trò “chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.