4 Hội VHNT của các tỉnh có hệ thống Công viên Địa chất toàn cầu liên kết để phát huy giá trị di sản

Đánh thức di sản bằng sáng tạo văn học - nghệ thuật

Trại sáng tác đưa các văn nghệ sĩ đến với thác Dray Sáp, những bon làng người M’nông, các bản làng của đồng bào Tày, Nùng từ miền núi phía Bắc vào lập nghiệp; khám phá hệ thống hang động núi lửa Krông Nô với những giá trị địa chất độc đáo. Vượt qua những con đường đá gồ ghề, sơ ý là trượt chân té ngã, băng qua những hoang sơ lau sậy để đến các hang C8, C9 và C2 thật không dễ dàng với những người chỉ quen cầm bút, bấm máy, cầm cọ. Tiếng thác đổ, tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc trên đồi cỏ, những lớp đá núi lửa mang dấu tích kiến tạo hàng triệu năm… tất cả gợi rung cảm, trở thành chất liệu đi vào tác phẩm.

Nhạc sĩ Cao Nguyên (Lâm Đồng) chia sẻ: "Chuyến đi không chỉ giúp văn nghệ sĩ 4 tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu mà còn mở ra cơ hội khám phá vẻ đẹp của vùng đất Lâm Đồng rộng lớn. Kỷ niệm đáng nhớ với tôi là đêm lửa cồng chiêng ở bon Ja Răh; từ 5 giờ chiều, những chàng trai, cô gái M’nông đã xúng xính váy áo, khố truyền thống, chuẩn bị cồng chiêng đón khách. Đêm xuống, ánh lửa bập bùng, nhịp điệu cồng chiêng cùng vòng xoang nối rộng, tạo nên không gian văn hóa đậm sắc màu Tây Nguyên".

Tỉnh Lâm Đồng sẽ khuyến khích văn nghệ sĩ đi sâu vào đời sống, tìm hiểu các giá trị di sản để có những sáng tác chân thực, giàu cảm xúc, mang dấu ấn riêng. Bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Từ những xúc cảm chân thật, 75 tác phẩm ra đời. Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông hiện lên qua lăng kính nghệ thuật là một vùng đất với những hang động núi lửa độc đáo, là nơi quần tụ của cộng đồng các dân tộc.

Bàn tay của mẹ thiên nhiên tạo nên các Công viên Địa chất toàn cầu có giá trị dành cho 4 tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng và Lâm Đồng đã được UNESCO ghi danh. Nếu thiên nhiên tạo nên những giá trị di sản kỳ vĩ qua hàng triệu năm kiến tạo thì VHNT có khả năng đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng bằng cảm xúc và sức sáng tạo.

Từ trại viết, Hội VHNT 4 tỉnh Lâm Đồng, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền thông qua VH-NT về giá trị hệ thống Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó, hướng đến việc phối hợp tổ chức các chuyến thực tế, trại sáng tác liên tỉnh; duy trì chuyên trang, chuyên mục trên các tạp chí và nền tảng điện tử; tổ chức triển lãm, công bố tác phẩm, vận động sáng tác, trao đổi chuyên môn. Cùng chia sẻ tư liệu, hình ảnh, xây dựng kho dữ liệu số dùng chung về các công viên địa chất, tạo nguồn chất liệu phục vụ quảng bá.

Các văn nghệ sĩ đi khám phá hang động núi lửa Krông Nô. Ảnh: Lưu Minh Phụng

Liên kết để lan tỏa vẻ đẹp của di sản

Nhà thơ Tạ Bá Hương - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang đã ví các Công viên Địa chất toàn cầu như những cô gái đẹp đang ngủ trong rừng. Nhưng vẻ đẹp ấy không thể mãi ngủ yên mà cần được đánh thức bằng nhiều hình thức tuyên truyền, quảng bá, trong đó VHNT có vai trò đặc biệt. Ông đề xuất hoạt động liên kết không chỉ dừng ở tổ chức trại sáng tác luân phiên giữa 4 tỉnh. Sau mỗi trại cần có sự thẩm định, đánh giá chất lượng tác phẩm; tổ chức các cuộc thi sáng tác và tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu để xuất bản ấn phẩm VHNT chung về 4 công viên địa chất, để quảng bá và lưu giữ di sản qua góc nhìn nghệ thuật.

Năm 2027, Hội VHNT Tuyên Quang sẽ đăng cai trại sáng tác, đón văn nghệ sĩ 3 tỉnh về với Cao nguyên đá Đồng Văn, một dải biên cương địa đầu Tổ quốc mang vẻ đẹp hùng vĩ, nơi cộng đồng Mông, Lô Lô, Dao đã sống hài hòa với thiên nhiên, tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo. Đó là tiếng khèn người Mông, điệu hát páo dung của người Dao, tiếng trống đồng Lô Lô Chải... Bên cạnh đó, Tuyên Quang còn có những giá trị lịch sử của Thủ đô kháng chiến và các di chỉ khảo cổ phản ánh dấu tích cư trú của người tiền sử.

Mong muốn đưa hoạt động phối hợp liên kết đi vào chiều sâu, nhà thơ Phạm Thanh Thắng - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Cao Bằng cho rằng: Trong thế giới phẳng, khả năng lan tỏa của tác phẩm VHNT phụ thuộc rất lớn vào tài năng và sức sáng tạo của văn nghệ sĩ. Hội VHNT tỉnh Cao Bằng sẽ dành dung lượng trên Tạp chí Non nước Cao Bằng để giới thiệu các tác phẩm về Công viên Địa chất của 4 tỉnh, duy trì chuyên mục thường xuyên và khuyến khích văn nghệ sĩ gửi tác phẩm tham gia. Nên mở rộng lực lượng sáng tác, không chỉ giới hạn ở văn nghệ sĩ của 4 tỉnh mà có thể mời thêm tác giả từ các tỉnh, thành khác. Những góc nhìn mới, khác biệt sẽ giúp các giá trị di sản được khám phá đa chiều và lan tỏa rộng hơn.

Một vùng đất có thể được biết đến qua những con số hay danh thắng nổi tiếng, nhưng để đi vào lòng người, cần có sự góp mặt của VHNT. Một bức ảnh đẹp, một bức tranh giàu sắc màu, một bài thơ hay, một bút ký chân thực có thể chuyển tải những giá trị di sản bằng cảm xúc, sự rung động và sức sáng tạo, từ đó tạo nên sức lan tỏa sâu rộng.

Là người gắn bó với vùng đất phía Tây Lâm Đồng, bà Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là không gian di sản đặc sắc, gắn với cảnh quan, hệ sinh thái và đời sống văn hóa của các dân tộc. Huyền thoại hai dòng sông Krông Nô, Krông Na - sông Cha, sông Mẹ trên cao nguyên M’nông tạo thành dòng Sêrêpốk chảy ngược về phía Tây, hòa vào sông Mê Kông; cùng những giá trị văn hóa của đồng bào M’nông qua sử thi, điệu múa xoang và không gian cồng chiêng là những chất liệu giàu sức gợi để văn nghệ sĩ tiếp tục khám phá, sáng tạo.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Hà Thị Hạnh nhấn mạnh: Sự phối hợp phải được triển khai thực chất, phù hợp với điều kiện và thế mạnh của từng địa phương. Tỉnh Lâm Đồng sẽ khuyến khích văn nghệ sĩ đi sâu vào đời sống, tìm hiểu các giá trị di sản để có những sáng tác chân thực, giàu cảm xúc, mang dấu ấn riêng. Đây không chỉ là sự kết nối giữa các tổ chức Hội nghề nghiệp, 4 vùng di sản, 4 sắc thái văn hóa mà còn là sự gặp gỡ của những mạch nguồn sáng tạo, tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Từ đó, đưa hình ảnh, vẻ đẹp của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Cao nguyên đá Đồng Văn, Non nước Cao Bằng, Công viên Địa chất Lạng Sơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.