Liên kết để nâng tầm chất lượng du lịch Thủ đô

Không chỉ có biển xanh, cát trắng và những đồi cát trải dài, Mũi Né còn sở hữu kho tàng văn hóa Chăm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thông qua chương trình Cham Heritage Night, du khách có cơ hội khám phá di sản bản địa bằng âm nhạc, ẩm thực và những hoạt động trải nghiệm cùng nghệ nhân.