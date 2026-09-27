Liên kết để cộng hưởng lợi thế của cộng đồng doanh nghiệp miền Trung

Theo ông Mai Minh Vương - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, phiên bàn tròn khu vực miền Trung là nơi hội tụ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp khu vực Trung bộ, tập trung nhận diện những điểm nghẽn chung, khai thác cơ hội liên kết vùng và đề xuất giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân trong khu vực bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Phiên bàn tròn kết nối nội lực miền Trung, trong khuôn khổ VPSF 2026 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026 cho rằng trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, câu hỏi quan trọng đối với khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là quy mô kinh tế tăng bao nhiêu, mà là doanh nghiệp Việt Nam đang đứng ở đâu trong chuỗi giá trị, giữ lại được bao nhiêu giá trị và có lớn lên cùng tăng trưởng hay không.

Miền Trung có cấu trúc kinh tế đặc biệt, với sự bổ trợ giữa biển, cảng, công nghiệp, đô thị ven biển với Tây Nguyên, vùng nguyên liệu, nông nghiệp, năng lượng và các hành lang Đông - Tây. Vì vậy, bài toán đặt ra không còn là “có nguồn lực gì”, mà là những nguồn lực đó đang được kết nối với nhau như thế nào?

Từ thực tiễn 9 phiên đối thoại địa phương đã tổ chức trong khu vực, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất ba khoảng cách cần thu hẹp: từ chủ trương đến thực thi; từ hạ tầng đến hành lang kinh tế; và từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp.

Theo đó, liên kết vùng cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang kết nối dòng hàng, dòng vốn, dữ liệu, doanh nghiệp và thị trường; kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) cần hướng tới đơn hàng và hợp đồng thực tế; còn phát triển hạ tầng cần gắn với việc hình thành các chuỗi giá trị.

PGS.TS Trần Đình Thiên phát biểu tại phiên bàn tròn.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng miền Trung không thiếu lợi thế, mà thiếu cách liên kết để cộng hưởng lợi thế. Vùng có 14/34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển, nhưng với 26,79% dân số mới đóng góp 19,26% GDP cả nước.

Hạ tầng trong khu vực còn dàn trải theo kỳ vọng của từng địa phương, chưa có trục ngang cao tốc hoàn chỉnh nối duyên hải với Tây Nguyên, nền doanh nghiệp còn mỏng. Các cực tăng trưởng hiện mới là “những hòn đảo công nghiệp”, chưa phải “một quần đảo có cầu nối”.

PGS.TS Trần Đình Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể và Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng. Đồng thời ông kiến nghị ba việc cần làm ngay: thiết lập cơ chế điều phối vùng và liên vùng; phân vai hệ thống cảng biển, logistics; hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung đặt tại Đà Nẵng.

Ông Mai Minh Vương - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Trưởng phiên bàn tròn khu vực miền Trung nhấn mạnh yêu cầu đưa liên kết vùng và hợp lực công - tư trở thành những cơ chế phối hợp thực chất, tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Liên kết cần đi vào cụ thể các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, thị trường, logistics, công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực và đầu tư, đồng thời xác định rõ đầu mối và tiêu chí đánh giá kết quả.