* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, thời gian qua, giá thịt heo và gia cầm trên thị trường giảm xuống mức thấp. Nguyên nhân chủ yếu do đâu?

Ông Phạm Kim Đăng

- Ông PHẠM KIM ĐĂNG: Chăn nuôi hiện nay đang vận hành theo quy luật cung - cầu của thị trường, tương tự các hàng hóa khác. Những tháng qua, sản xuất chăn nuôi duy trì đà tăng trưởng, nguồn cung một số sản phẩm dồi dào, nhất là sản phẩm gia cầm.

Giá heo và gia cầm giảm là tình trạng thường xuất hiện trong một số thời điểm hàng năm. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm thường tăng cao, khi đó giá các sản phẩm chăn nuôi có thể tăng trở lại.

* Có ý kiến cho rằng giá thịt trong nước giảm là do lượng thịt nhập khẩu tăng?

- Nếu nói do nhập khẩu thịt heo và sản phẩm gia cầm thì không đúng. Lượng nhập khẩu những mặt hàng này năm nay còn giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhập khẩu thịt trâu, bò có xu hướng tăng. Đây là nhóm sản phẩm mà nguồn cung trong nước còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

* Từ nay đến Tết Đinh Mùi 2027 chỉ còn hơn 2 tháng, liệu nguồn cung có đảm bảo cho thị trường?

- Theo đánh giá, tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn duy trì tăng trưởng. Nguồn cung từ nay đến cuối năm cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu nếu không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng hoặc thiên tai, ảnh hưởng lớn đến sản xuất.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thường tăng cao vào dịp cuối năm và tết, người chăn nuôi nên sản xuất theo tín hiệu và dự báo của thị trường, không nên thấy giá tăng thì ồ ạt tăng đàn. Đến khi giá giảm lại đồng loạt bán ra thì áp lực giảm giá càng lớn. Cũng không nên gom hàng, tích trữ chờ tăng giá.

Theo tôi, điều quan trọng là phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Giá bán cần ở mức người chăn nuôi có thể duy trì sản xuất, có lợi nhuận hợp lý, nhưng cũng phải phù hợp với khả năng chi trả của người tiêu dùng và sức mua của thị trường.

Nếu giá quá thấp, người chăn nuôi thua lỗ, giảm đàn hoặc không tái đàn thì nguồn cung những tháng sau tết có thể bị ảnh hưởng.

Chế biến thịt heo mát tại nhà máy của Tập đoàn Masan ở tỉnh Ninh Bình, cung ứng cho thị trường ﻿Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

* Đâu là giải pháp để các hộ chăn nuôi nhỏ và vừa có thể phát triển ổn định, giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động?

- Các hộ chăn nuôi nhỏ và vừa muốn phát triển bền vững cần có sự liên kết với doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Nếu tiếp tục sản xuất riêng lẻ, người chăn nuôi sẽ chịu nhiều rủi ro khi giá cả biến động. Khi giá đầu vào tăng hoặc giá đầu ra giảm, nhóm này thường bị ảnh hưởng trước.

Các doanh nghiệp lớn có lợi thế nhờ sản xuất theo kế hoạch, chủ động nguồn hàng và hệ thống phân phối nên các hộ chăn nuôi cần tăng cường liên kết để có thể ổn định sản xuất và đầu ra.

Ở nhiều quốc gia, hiệp hội ngành hàng có vai trò xây dựng kế hoạch, định hướng sản xuất. Các hiệp hội dự báo thị trường, đưa ra khuyến cáo để các thành viên, nhất là những doanh nghiệp sản xuất lớn có vai trò dẫn dắt, chủ động điều chỉnh kế hoạch. Đây là cách làm có thể giúp hoạt động điều tiết sát với thực tế sản xuất và thị trường hơn.

Về phía quản lý nhà nước, theo tôi, không thể yêu cầu doanh nghiệp giảm đàn hay tăng đàn. Hiệp hội cũng gắn liền với quyền lợi của doanh nghiệp thành viên nên cần phát huy vai trò của mình, trong đó có phối hợp, định hướng và điều tiết sản xuất trên cơ sở lợi ích chung.

Theo số liệu của Hội Chăn nuôi Việt Nam, thời điểm cuối tháng 11, giá heo hơi tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam còn 52.000-54.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với đầu tháng 9. Giá gà thịt lông màu tại miền Bắc đến cuối tháng 11 giảm mạnh 14.800 đồng/kg, còn 50.000 đồng/kg, trong khi tại miền Trung và miền Nam lại tăng lần lượt 5.600 đồng/kg và 3.800 đồng/kg. Tính đến cuối tháng 10-2026, tổng đàn heo cả nước tăng 5,1% và đàn gia cầm tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Để chuẩn bị nguồn cung hàng hóa dịp Tết Đinh Mùi 2027, ngày 30-10-2026, Bộ Công thương đã ban hành chỉ thị về bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2026 và dịp tết.