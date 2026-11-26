Để giữ vững đà tăng trưởng trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, địa phương đang đẩy mạnh chuyển dịch từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún sang liên kết chuỗi giá trị và nuôi trồng sinh thái; trong đó, các hợp tác xã giữ vai trò nòng cốt kết nối người nuôi với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong ao lót bạt có hệ thống dàn quạt tạo oxy giúp kiểm soát chặt chẽ môi trường nước, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh tại Cà Mau.

Phát huy lợi thế sinh thái, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao

Là vùng sản xuất tôm trọng điểm có quy mô lớn nhất cả nước, Cà Mau sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên đặc thù với khoảng 310 km bờ biển, hệ thống sông ngòi, kênh rạch phong phú cùng diện tích rừng ngập mặn rộng lớn và các vùng sinh thái mặn, lợ đan xen. Lợi thế này cho phép địa phương phát triển đa dạng các loại hình nuôi tôm phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái, vừa thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, vừa đáp ứng nhu cầu phong phú của thị trường xuất khẩu.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, ngành hàng tôm tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế địa phương nhờ quy mô vùng nuôi lớn, hệ thống mô hình đa dạng và khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến. Tính đến hết tháng 10/2026, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 1.094.560 tấn, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, riêng sản lượng tôm thu hoạch đạt 512.860 tấn, tăng 8,45%, sản lượng cá và các loài thủy sản khác đạt 581.700 tấn, tăng 4,69%. Đây là những kết quả hết sức tích cực trong bối cảnh hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều tác động bất lợi từ thời tiết và biến động thị trường.

Các ao nuôi tôm theo hướng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh ngày càng phát triển nhanh tại Cà Mau.

Hiện nay, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ trên địa bàn toàn tỉnh duy trì ở mức khoảng 418.000 ha; bao gồm 384.500 ha nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, 22.000 ha nuôi thâm canh và 11.500 ha nuôi siêu thâm canh. Cấu trúc vùng nuôi này tạo nền tảng vững chắc để Cà Mau phát triển đồng thời hai hướng sản xuất mang tính bổ trợ lẫn nhau: một mặt phát triển tôm sinh thái, chất lượng cao gắn liền với lợi thế tự nhiên; mặt khác đẩy mạnh nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng kỹ thuật hiện đại nhằm gia tăng năng suất và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm.

Cụ thể, các mô hình sản xuất thuận thiên như: tôm - rừng (diện tích gần 90.000 ha) và tôm - lúa (diện tích gần 93.000 ha) tiếp tục phát huy tối đa lợi thế thích ứng sinh thái, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao giá trị gia tăng thông qua các chứng nhận quốc tế. Song song đó, tỉnh tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thông qua các mô hình nuôi thâm canh, siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, kiểm soát môi trường và đảm bảo an toàn sinh học.

Đáng chú ý, địa phương đang từng bước triển khai hệ thống nuôi tuần hoàn kết hợp đa loài (RAS-IMTA) với quy mô phát triển định hướng khoảng 1.500 ha. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất và nước, kiểm soát tốt dịch bệnh và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh.

Dàn quạt tạo oxy hoạt động hết công suất tại ao nuôi tôm công nghiệp lót bạt, góp phần duy trì hệ vi sinh có lợi và nâng cao năng suất vùng nguyên liệu sạch.

Cùng với vùng nguyên liệu quy mô lớn, Cà Mau còn sở hữu năng lực chế biến thủy sản xuất khẩu hàng đầu cả nước với hệ thống 89 nhà máy chế biến hiện đại, đạt tổng công suất thiết kế trên 500.000 tấn mỗi năm. Nhờ sự đầu tư bài bản về công nghệ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, sản phẩm tôm Cà Mau hiện đã có mặt tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định uy tín và vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu, đồng thời tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho đông đảo người dân địa phương.

Hợp tác xã giữ vai trò nòng cốt tổ chức lại sản xuất và liên kết chuỗi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh, việc có lợi thế về diện tích và sản lượng thôi là chưa đủ; ngành tôm của tỉnh bắt buộc phải chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức sản xuất riêng lẻ sang liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị, chuyển từ việc chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên sang kết hợp nhuần nhuyễn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ định hướng chiến lược của tỉnh Cà Mau, nhiều hợp tác xã tại các vùng nuôi trọng điểm trong tỉnh đã chủ động đứng ra tổ chức lại sản xuất, đưa người nông dân vào các chuỗi liên kết bài bản thay vì phải "tự bơi" trước những biến động của thị trường. Tính đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã hình thành được 48 chuỗi liên kết sản xuất hiệu quả, với tổng diện tích liên kết và đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế (như ASC, BAP, Naturland...) lên tới 38.169 ha, thu hút gần 8.000 hộ dân tham gia.

Cận cảnh hạ tầng kỹ thuật ao nuôi lót bạt đáy với hệ thống hố xi-phông thu gom chất thải ở trung tâm và dàn quạt nước, giúp xử lý triệt để môi trường ao trước khi thả giống vụ mới.

Điển hình cho hướng đi này là Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình tại xã Vĩnh Lộc. Đơn vị hiện quy tụ 305 thành viên, trực tiếp quản lý 756 ha đất canh tác theo mô hình lúa - tôm và kinh tế kết hợp. Ban quản trị hợp tác xã đã tích cực vận động xã viên tuân thủ quy trình sản xuất thống nhất, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện ghi chép sổ sách nhật ký đầy đủ để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc, đồng thời đứng ra kết nối, ký kết hợp đồng bao tiêu trực tiếp với các doanh nghiệp chế biến lớn.

Hiệu quả thực tiễn từ mô hình liên kết chuỗi tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình được minh chứng rõ nét qua việc mở rộng nhanh chóng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế. Cụ thể, trong năm 2025, hợp tác xã đã có 180 hộ thành viên được cấp chứng nhận ASC với diện tích 316 ha tôm sú nuôi theo mô hình lúa - tôm. Bước sang năm 2026, đơn vị tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đăng ký chứng nhận ASC mở rộng thêm 250 ha, hướng tới mục tiêu đạt 500 ha theo chương trình phối hợp đã ký kết với UBND xã Vĩnh Lộc.

Song song đó, hợp tác xã đang triển khai xây dựng vùng nguyên liệu tôm càng xanh quy mô 700 ha nhằm cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu sang những thị trường tiềm năng như: Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hiện tại, đơn vị duy trì mối liên kết ổn định với ba vựa thu mua tôm càng xanh thương phẩm, đảm bảo tiêu thụ hơn 200 tấn mỗi năm cho xã viên, đồng thời đặt mục tiêu dài hạn mở rộng quy mô vùng nuôi tập trung, được cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh lên 7.000 ha trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

Công nhân chế biến tôm xuất khẩu trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu ở Cà Mau, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn tỉnh cán mốc trên 2,8 tỷ USD năm 2026.

Để phát triển bền vững mô hình này, ông Nông Văn Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình kiến nghị các cơ quan chức năng về lâu dài cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn và tín dụng ưu đãi dành riêng cho kinh tế tập thể; ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, điện lưới cho các vùng nuôi tập trung; đồng thời tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chế tài và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp ký kết các hợp đồng liên kết dài hạn trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro với người nông dân, cũng như hỗ trợ địa phương trong việc đăng ký chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu và xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo ông Đào Văn Liêm, Giám đốc sản xuất tôm giống Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Trúc Anh (tỉnh Cà Mau), trong suốt quá trình canh tác, người nuôi cần kiểm soát chặt chẽ các thông số môi trường nước và đáy ao, chú trọng duy trì hệ vi sinh vật có lợi ổn định nhằm ức chế mầm bệnh phát sinh. Khi môi trường ao nuôi được cân bằng sinh thái và sức khỏe đàn tôm được chăm sóc chủ động xuyên suốt vụ nuôi, người dân sẽ giảm thiểu tối đa tỷ lệ hao hụt, nâng cao tỷ lệ sống và tạo ra nguồn nguyên liệu sạch, đồng đều về kích cỡ, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi liên kết.