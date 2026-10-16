Liên kết chuỗi giá trị, lấy hiệu quả làm thước đo

NgườidânTháiNguyênchămsóc,thuháichètheoquytrìnhkỹthuật,gópphầnnângcaochấtlượngvàgiátrịsảnphẩm. Ảnh: Quang Khải

Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, trong đó nhấn mạnh chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Yêu cầu xác định rõ kết quả tạo việc làm, tăng thu nhập và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, lấy hiệu quả thực chất và lợi ích của người dân làm thước đo.

Tại Thái Nguyên, yêu cầu này có ý nghĩa thiết thực với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như chè, lúa đặc sản và cây ăn quả. Chất lượng sản phẩm chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao khi gắn với thị trường tiêu thụ, giá bán hợp lý và thu nhập ổn định cho người sản xuất. Vì vậy, liên kết phải được tổ chức đồng bộ trong các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Hợp đồng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân quy định rõ sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng, giá thu mua, thời hạn thanh toán và trách nhiệm của mỗi bên.

Trong chuỗi liên kết, hợp tác xã giữ vai trò tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và kết nối thị trường. Năng lực quản trị, phương án kinh doanh khả thi và khả năng chủ động tìm kiếm đầu ra quyết định hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Về phía doanh nghiệp, trách nhiệm thu mua cần gắn với vùng nguyên liệu, đi cùng việc phối hợp hướng dẫn kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự gắn kết giữa các bên chỉ bền vững khi cam kết được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và lợi ích được phân định rõ, đồng thời các chủ thể có khả năng thích ứng với biến động thị trường.

Thời gian qua, Thái Nguyên đã đẩy mạnh kết nối sản xuất, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản, góp phần mở rộng thị trường cho các sản phẩm địa phương. Để phát huy hiệu quả lâu dài, chính sách hỗ trợ đã tập trung vào những mô hình có tính khả thi, xác định rõ trách nhiệm của các bên và có khả năng duy trì sau khi kết thúc hỗ trợ. Công tác đánh giá chú trọng kết quả tiêu thụ sản phẩm, số việc làm được tạo ra và mức tăng thu nhập của người dân. Qua đó, nguồn lực hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, hoạt động sản xuất từng bước gắn chặt hơn với nhu cầu thị trường và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Liên kết chuỗi giá trị là quá trình hợp tác lâu dài, trong đó hiệu quả kinh tế và lợi ích của người dân giữ vai trò thước đo xuyên suốt. Khi các mối liên kết được tổ chức thực chất, vận hành ổn định và thích ứng với nhu cầu thị trường, sản xuất nông nghiệp sẽ có thêm động lực đổi mới, nâng cao giá trị, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên và phát triển theo hướng bền vững.