Liên kết các điểm đến, hình thành sản phẩm du lịch liên tỉnh Lào Cai - Tuyên Quang

Dự hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; đồng chí Nguyễn Trung Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn của hai sở.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình phối hợp được xây dựng nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Tuyên Quang ký ngày 3/7/2026, tăng cường liên kết giữa hai địa phương trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo nội dung ký kết, hai sở trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước; phối hợp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa của hai địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa, hai bên phối hợp đề xuất xây dựng hồ sơ khoa học di sản Nghệ thuật Khèn Mông, đề nghị UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hoặc Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang trao quà lưu niệm.

Về du lịch, hai tỉnh sẽ kết nối các điểm đến Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý của Lào Cai với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Suôi Thầu, Na Hang - Lâm Bình, Tân Trào, Mỹ Lâm và các làng du lịch cộng đồng của Tuyên Quang.

Hai bên xác định khai thác 5 tuyến du lịch liên kết trọng điểm, gồm: Tân Trào - Lâm Bình - Na Hang - Bắc Hà - Sa Pa; Tuyên Quang - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Si Ma Cai - Bắc Hà; Sa Pa - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; Tuyên Quang - Lâm Bình - Hoàng Su Phì - Bắc Hà - Sa Pa; Tuyên Quang - Lâm Bình - Xín Mần - Bắc Hà.

Các tuyến được xây dựng trên cơ sở kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và du lịch cộng đồng, từng bước hình thành các chương trình du lịch liên tỉnh để đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2026 - 2030, hai tỉnh sẽ phối hợp xúc tiến, quảng bá du lịch tại các sự kiện trong nước và quốc tế; triển khai nội dung hợp tác du lịch Tây Bắc mở rộng về phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, thu hút đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực.

Đoàn công tác tham quan hồ Thác Bà.

Theo chương trình, Tuyên Quang chủ trì khảo sát, xây dựng các tuyến du lịch mới trong tháng 10/2026; tham mưu tổ chức các hội nghị hợp tác phát triển du lịch Tây Bắc mở rộng gắn với Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Tuyên Quang. Lào Cai chủ trì tổ chức Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 gắn với Lễ hội Trà Shan tuyết và Festival Trà Shan tuyết và Sắc màu thổ cẩm năm 2027.

Việc ký kết chương trình phối hợp tạo cơ sở để hai địa phương tăng cường liên kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh, mở rộng không gian phát triển du lịch và đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao giữa Nhân dân hai tỉnh.