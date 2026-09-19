Liên kết 4 nhà, nâng giá trị sâm Lai Châu

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, để sâm Lai Châu phát triển bền vững, tỉnh cần chuẩn hóa vùng trồng, quy trình sản xuất, hình thành chuỗi giá trị và đẩy mạnh chế biến sâu.

Toàn cảnh hội nghị.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lai Châu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Hội đồng Dược điển Việt Nam và các đơn vị liên quan sẽ phối hợp hoàn thiện hồ sơ phục vụ thẩm định, công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Sâm Việt Nam sửa đổi, bổ sung trong năm 2026.

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế cũng sẽ hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm từ sâm Lai Châu.

Theo Thứ trưởng, phát triển sâm không chỉ nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao mà còn phải tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao, gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng và bảo tồn nguồn gen.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết Bộ sẽ đồng hành cùng Lai Châu trong nghiên cứu nguồn gen, điều kiện sinh trưởng, quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, phương pháp kiểm định, định danh và xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sâm Lai Châu, từng bước kết nối với các tiêu chuẩn quốc gia.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội thảo khoa học "Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc".

Hiện sâm Lai Châu đã được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng và cấp 120 mã số cơ sở trồng với gần 6 triệu cây. Tỉnh đang tích cực triển khai các thủ tục xây dựng, bảo hộ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và bổ sung sâm Lai Châu vào chuyên luận Sâm Việt Nam trong Dược điển Việt Nam.

Theo PGS.TS Phạm Xuân Đà, Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, sâm Lai Châu cần được định vị không chỉ là cây dược liệu có giá trị cao mà phải trở thành tài sản sinh học, nền tảng khoa học - công nghệ, gắn với chuỗi giá trị công nghiệp sức khỏe và phát triển xanh vùng núi.

Tỉnh Lai Châu hiện có khoảng 30.000ha được đánh giá có điều kiện phù hợp phát triển sâm Lai Châu, trong đó hơn 20.300ha rất phù hợp. Tỉnh đã bảo tồn khoảng 1.700 cây mẹ ngoài tự nhiên, gây trồng hơn 21.000 cây; có 46 tổ chức và hơn 200 hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng với diện tích trên 150ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - người dân, hướng tới hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu, sản xuất, chế biến đến thương mại.

UBND tỉnh Lai Châu trao biên bản ghi nhớ hợp tác cho các đơn vị tại cuối Hội thảo khoa học "Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc".

Tại hội thảo, UBND tỉnh Lai Châu đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác với 7 đơn vị về nghiên cứu, đào tạo, phát triển vùng trồng, chế biến và thử nghiệm sâm Lai Châu, mở ra thêm cơ hội đưa sản phẩm này trở thành thương hiệu có giá trị và sức cạnh tranh cao trên thị trường.