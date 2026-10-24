Liên kết 11 xã khu vực Tây Nam Lâm Đồng, mở rộng không gian thu hút đầu tư

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị do UBND xã Trà Tân chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng UBND 10 xã gồm Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân Lập tổ chức.

Hội nghị nhằm thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nguồn lực sẵn có, qua đó mở rộng cơ hội thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch và các ngành kinh tế có thế mạnh.

Đây cũng là diễn đàn để chính quyền địa phương tăng cường kết nối, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026- 2030 tại các địa phương trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị các địa phương khu vực phía Tây Nam tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và logistics, phát huy vai trò của các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; quan tâm thu hút đầu tư hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, chế biến sâu nông - lâm sản và các ngành nghề có khả năng tạo thêm giá trị gia tăng, việc làm.

Bên cạnh đó, các địa phương chú trọng phát triển thế mạnh về nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập của người dân. Cùng với đó, các địa phương khu vực phía Tây Nam tiếp tục phát huy tiềm năng du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp và các giá trị văn hóa, tâm linh.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát tiềm năng, lợi thế và xây dựng, cập nhật danh mục cơ hội đầu tư có cơ sở pháp lý và tính khả thi. Đồng thời, địa phương nâng cao chất lượng cung cấp thông tin quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và hạ tầng một cách rõ ràng, đầy đủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh chính quyền địa phương phải đồng hành với doanh nghiệp trên cơ sở thượng tôn pháp luật và có thực chất, thực sự. Các địa phương phải trở thành "cầu nối" hỗ trợ doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, chủ động phối hợp với UBND các xã rà soát, xác định các dự án công trình trọng điểm, ưu tiên đầu tư; đồng thời quan tâm hỗ trợ địa phương nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ; xây dựng bộ thủ tục đầu tư.

Hội nghị nhằm thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nguồn lực sẵn có, qua đó mở rộng cơ hội thu hút đầu tư.

Khu vực phía Tây Nam Lâm Đồng hiện sở hữu nhiều tiềm năng phát triển, với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, quỹ đất, nguồn lao động, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, các xã: Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân Lập có những điều kiện bổ trợ cho nhau, tạo cơ sở hình thành không gian phát triển liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực.

Khu vực liên kết 11 xã nằm trải dài trên dải đất tiếp giáp trực tiếp với tỉnh Đồng Nai, giữ vị trí "cầu nối" chiến lược, vùng đệm giao thương trọng yếu nối vùng cao nguyên Lâm Viên trù phú với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai). Khu vực này đang có hệ thống kết nối giao thông linh hoạt và thuận tiện. Trong đó trục cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chạy ngang qua địa bàn 2 xã Tân Minh, Tân Lập với các nút giao thông kết nối trực tiếp với Thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các tuyến quốc lộ, mạng lưới đường liên tỉnh như ĐT766, ĐT720, ĐT717 đang được nâng cấp, kết nối tạo nên hệ thống giao thông nội vùng liên hoàn. Bên cạnh đó, lợi thế cự ly đến sân bay quốc tế Long Thành ngắn; kết nối thông suốt Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải... mở ra tiềm năng to lớn để vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn. Tuyến đường sắt Bắc- Nam chạy dọc qua địa bàn, với Ga hàng hóa và hành khách Suối Kiết (tại xã Suối Kiết) đóng vai trò là "trạm trung chuyển chiến lược".

Tại hội nghị, các xã đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và 51 dự án trên địa bàn các xã đang được kêu gọi đầu tư. Hiện các địa phương tập trung nghiên cứu, kết nối, thu hút đầu tư theo các "trụ cột" như: Phát triển hạ tầng khu, cụm Công nghiệp;công nghiệp chế biến nông, lâm sản; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo quản tiêu thụ nông sản; thương mại dịch vụ và logistic… Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển, đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương phối hợp trong xây dựng danh mục dự án, quảng bá tiềm năng và kết nối với các nhà đầu tư phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Trí, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, một địa phương không thể phát triển hiệu quả nếu chỉ dựa vào nguồn lực và lợi thế riêng của mình. Muốn đi nhanh hơn, đi xa hơn, các địa phương cần tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin, phối hợp trong quy hoạch, phát triển hạ tầng, tổ chức sản xuất và thu hút đầu tư. Đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là cơ hội để khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của mình.