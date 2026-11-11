Liên Hương vượt xa dự toán thu ngân sách

Khách du lịch tắm biển tại Khu du lịch Bình Thạnh

Tăng thu từ nền tảng kinh tế ổn định

Trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2026, kết quả thu ngân sách là một trong những điểm sáng đáng chú ý của xã Liên Hương. Ông Nguyễn Trường Sa - Chủ tịch UBND xã Liên Hương cho biết, ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Thuế cơ sở 8 cùng các thôn đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước. UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch thu theo từng lĩnh vực, từng nguồn thu; giao chỉ tiêu và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận chuyên môn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm nguồn thu được quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển được mở rộng, tạo thêm điều kiện để Liên Hương khai thác các lợi thế kinh tế. Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Việc ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt cũng ngày càng phổ biến. Đáng chú ý, du lịch tiếp tục là lĩnh vực có đóng góp vào sức tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong 9 tháng đầu năm, địa phương đón khoảng 550.000 lượt khách du lịch, tạo sức lan tỏa đến các hoạt động lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm và các dịch vụ đi kèm, qua đó mở rộng cơ hội kinh doanh, tạo thêm việc làm và nguồn thu trên địa bàn.

Hiện nay, cơ cấu nguồn thu ngân sách của xã Liên Hương tương đối đa dạng, trong đó các nguồn thu chủ lực đến từ thuế, phí và lệ phí theo phân cấp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ; nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản và các khoản thu liên quan đến đất đai. Trong đó, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch là những lĩnh vực có tiềm năng tiếp tục tạo giá trị gia tăng, đóng góp cho ngân sách trong thời gian tới.

Phát triển kinh tế biển lĩnh vực còn dư địa đóng góp thu ngân sách địa phương

Nuôi dưỡng nguồn thu, tạo dư địa phát triển

Liên Hương xác định quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu và nuôi dưỡng các nguồn thu là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm tăng trưởng ngân sách ổn định. Trên cơ sở đó, địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan thuế rà soát các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp đang hoạt động; cập nhật biến động về quy mô, ngành nghề để đưa vào diện quản lý đầy đủ. Quản lý chặt các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, xây dựng và các hoạt động kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ tài chính. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý thu theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm thu đúng, thu đủ, hạn chế thất thoát ngân sách.

Theo Phòng Kinh tế xã, trong giai đoạn tới, xã Liên Hương đánh giá dư địa tăng thu ngân sách vẫn còn rất lớn. Trong đó, dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi biển công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và du lịch ven biển là những lĩnh vực có khả năng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió; đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị cũng được xác định là những động lực quan trọng để thu hút đầu tư, tạo thêm giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, phát triển sản phẩm OCOP và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông, thủy sản sẽ tạo thêm nhiều giá trị gia tăng và nguồn thu ổn định cho ngân sách. Những tháng cuối năm, UBND xã Liên Hương tiếp tục tập trung rà soát các nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu và xử lý kịp thời các khoản nợ đọng thuế.

Tính đến ngày 15/10/2026, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 92,1 tỷ đồng, đạt 91,2% dự toán được giao. Đáng chú ý, thu ngân sách xã đạt 86,2 tỷ đồng, đạt 160,1% dự toán. Kết quả cho thấy sức bật của hoạt động kinh tế, đồng thời phản ánh hiệu quả trong quản lý, khai thác nguồn thu và sự đồng hành của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân.