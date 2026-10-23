Liên Hương triển khai Quy hoạch chung, xúc tiến kêu gọi đầu tư

Các đại biểu dự hội nghị

Theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1669 ngày 29/6/2026, xã Liên Hương định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2030.

Đại diện doanh nghiệp tham dự

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương nhấn mạnh, quy hoạch chung có vai trò quan trọng trong định hướng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo nền tảng cho địa phương phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương phát biểu khai mạc hội nghị

Liên Hương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch biển, kinh tế thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Thông qua hội nghị, địa phương mong muốn giới thiệu định hướng quy hoạch, danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tăng cường đối thoại, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương

Trao bản ghi nhớ cho 5 doanh nghiệp

Điểm nhấn của hội nghị là hoạt động trao bản ghi nhớ đầu tư cho 5 doanh nghiệp, nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình với dự án Điện gió Phú Lạc giai đoạn 2, vốn đăng ký 1.020 tỷ đồng; Công ty TNHH Utisys Việt Nam với Khu tổ hợp khách sạn cao cấp UTISYS, vốn đăng ký 1.854 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Gold với Khu quần thể du lịch sinh thái quốc tế Cổ Thạch Bình Thuận, vốn đăng ký hơn 1.438 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) với Công trình Phong Điện 1 - Bình Thuận, giai đoạn 2, vốn đăng ký 1.020 tỷ đồng và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Năng lượng sạch Châu Á với Nhà máy phong điện Phước Thể - Bình Thuận, vốn đăng ký hơn 1.231 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp quan tâm đến định hướng phát triển của địa phương

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng trao đổi, chia sẻ ý kiến và bày tỏ sự quan tâm đến định hướng phát triển của địa phương. Đây là cơ sở để Liên Hương tiếp tục tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho các dự án phù hợp với quy hoạch.

Bà Võ Thị Minh Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã tặng hoa các doanh nghiệp

Dịp này, lãnh đạo địa phương đã tặng hoa chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Ông Trần Sinh Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Trần Sinh Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương trân trọng sự quan tâm và đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung triển khai hiệu quả quy hoạch chung, từng bước hoàn thiện hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án phù hợp.

Liên Hương mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục gắn bó, hợp tác với địa phương, khai thác hiệu quả các tiềm năng, tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.