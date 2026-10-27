Liên Hương phát triển kinh tế biển bền vững

Nuôi tôm ở thôn Bình Thạnh

Nâng cao giá trị khai thác

Những ngày cuối vụ cá Nam, làng chài Phước Thể rộn ràng mỗi khi ghe tàu trở về sau chuyến biển. Ngư dân tất bật chuyển từng giỏ nhựa đầy cá cơm, cá nục, mực lên bờ, người thu mua nhanh tay phân loại hải sản. Ngư dân Phước Thể có truyền thống với nhiều nghề biển như lưới rút, pha xúc, lặn và câu mực bằng thúng. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, anh Trần Thân ở thôn 2 Phước Thể cho biết, tàu của gia đình và nhiều ngư dân trong vùng thường khai thác tuyến lộng, xuất bến khoảng 14 giờ và trở về cập bờ lúc 8 giờ hôm sau. Năm nay, cá cơm ít hơn kỳ vọng, nhưng một số loại hải sản như mực, cá nục, cá ngân xuất hiện khá dày, giúp ngư dân duy trì nguồn thu nhập.

“Thuận lợi thì mỗi tháng tàu ra khơi khoảng 25 chuyến biển ngắn. Với 15 bạn thuyền, mỗi người được chia trung bình 5 - 6 triệu đồng. Những khi cá vắng, giá nhiên liệu tăng, chủ tàu phải cân nhắc nghỉ vài ngày rồi mới tiếp tục ra khơi”, anh Thân chia sẻ. Để duy trì nghề biển, anh Thân thường xuyên kiểm tra, tu bổ máy móc, sửa chữa tàu nhằm bảo đảm an toàn và giảm chi phí phát sinh. Anh chấp hành nghiêm quy định khai báo, ghi nhật ký khai thác và duy trì thiết bị giám sát hành trình, góp phần thực hiện khai thác thủy sản có trách nhiệm.

Đánh bắt hải sản tạo thu nhập cho ngư dân Liên Hương

Theo Phòng Kinh tế xã Liên Hương, từ đầu năm 2026 đến nay, Liên Hương không ghi nhận tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Địa phương tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, giám sát hành trình, kiểm soát nguồn gốc thủy sản và triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Mọi hoạt động phát triển kinh tế biển phải bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên với bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng dân cư ven biển, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững của tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Trường Sa - Chủ tịch UBND xã Liên Hương.

Phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, đa ngành

Với đường bờ biển dài 28 km, Liên Hương có lợi thế phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản và các dịch vụ ven biển. Địa phương định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng đa ngành, hiện đại, xanh và bền vững; khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, khai thác và nuôi trồng thủy sản tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm, nhưng phương thức tổ chức sản xuất cần từng bước đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả và giảm sức ép lên nguồn lợi tự nhiên. Tại vùng biển Gành Rái, thuộc thôn 1 Bình Thạnh, anh Ngô Hiếu Hoài đã gắn bó với nghề nuôi biển từ năm 2019. Hiện anh duy trì 21 lồng vuông và 5 lồng tròn HDPE nuôi cá chim vây vàng. Việc đưa lồng HDPE vào sản xuất cho thấy nỗ lực đổi mới phương thức nuôi, hướng đến nâng cao khả năng thích ứng trước sóng gió và điều kiện môi trường biển.

Nuôi cá chim vây vàng bằng lồng HDPE vùng biển La Gàn, xã Liên Hương. Ảnh: Ngọc Bảo

Địa phương ưu tiên phát triển kinh tế biển xanh, mở rộng nuôi biển công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, từng bước giảm khai thác ven bờ, nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi, thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU. Trước tác động của thời tiết cực đoan, Liên Hương chủ động xây dựng phương án ứng phó, hoàn thiện hạ tầng phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất trên biển.

9 tháng năm 2026, sản lượng khai thác hải sản đạt 13.977 tấn, bằng 90,17% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 49,3% so với cùng kỳ. Đến ngày 22/8/2026, địa phương có 708 tàu cá từ 6 m trở lên được cấp đăng ký; trong đó, 47/48 tàu dài từ 15 m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình, 1 tàu còn lại nằm bờ, đang làm thủ tục giải bản.