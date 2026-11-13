Liên Hương phát huy lợi thế năng lượng tái tạo

Dự án Điện gió ở xã Liên Hương

Khai thác tiềm năng năng lượng xanh

Trong định hướng phát triển đến năm 2030, Liên Hương xác định công nghiệp năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực ưu tiên, cùng với công nghiệp chế biến, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, khai thác hiệu quả tài nguyên và gắn với bảo vệ môi trường.

Liên Hương có số giờ nắng trung bình khoảng 2.850 - 2.900 giờ/năm. Riêng mùa khô, thời gian nắng bình quân đạt 8 - 9 giờ/ngày, tháng 3 thường đạt trên 300 giờ nắng. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển các dự án năng lượng, đặc biệt điều kiện gió khu vực ven biển cũng mở ra dư địa đầu tư điện gió. Hiện các dự án năng lượng tập trung chủ yếu tại Phú Lạc, Bình Thạnh; khu vực Phước Thể cũng đã có quy hoạch phát triển điện gió và đang trong quá trình nghiên cứu, triển khai.

Trên địa bàn xã hiện có 3 dự án năng lượng đang hoạt động, gồm Nhà máy Điện gió Phú Lạc giai đoạn 1, công suất 24 MW; giai đoạn 2, công suất 25,5 MW, vận hành thương mại từ tháng 10/2021; dự án Đầu tư xây dựng công trình phong điện 1 - Bình Thuận (giai đoạn 1) và dự án Điện mặt trời Eco Seido Tuy Phong với diện tích 96,2 ha. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng đường dây truyền tải điện 500 kV, 220 kV và 110 kV đi qua địa bàn.

Dự án năng lượng mặt trời

Trên cơ sở các dự án hiện hữu, Liên Hương đang hướng đến khai thác sâu hơn tiềm năng năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi. Theo lãnh đạo UBND xã, đây được xác định là một trong những hướng phát triển chiến lược, góp phần hình thành không gian kinh tế biển mới, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi các dự án được triển khai, nhu cầu khảo sát, xây dựng, vận hành, bảo trì, vận tải, hậu cần và dịch vụ kỹ thuật sẽ tạo thêm cơ hội cho các ngành nghề liên quan, góp phần đa dạng hóa hoạt động kinh tế địa phương.

Đáng chú ý, dự án Nhà máy Điện gió khu vực biển gần bờ Tuy Phong - Bắc Bình, công suất dự kiến 100 MW, đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Theo thông tin địa phương, có 3 doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu, đầu tư dự án, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương và Công ty TNHH Pacifico Energy Việt Nam cho thấy sức hút của lĩnh vực năng lượng tái tạo tại khu vực ven biển.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, Liên Hương cũng chú trọng duy trì hoạt động ổn định của các dự án đang vận hành, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, bảo đảm an ninh trật tự và kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Hạ tầng đường dây tải điện phát triển các dự án năng lượng

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư

Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo tại Liên Hương vẫn đối mặt với những khó khăn, chủ yếu liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, đất rừng, giải phóng mặt bằng và hạ tầng đấu nối.

Qua rà soát, dự án Phong điện 1 - Bình Thuận các giai đoạn 2, 3, 4 còn vướng do khu vực dự án chồng lấn khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia (titan), một phần liên quan đến đất rừng phòng hộ và tuyến đấu nối điện. Dự án Nhà máy Phong điện Phước Thể gặp khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là việc kiểm kê, di dời mồ mả của các hộ dân. Ngày 3/11/2026, UBND tỉnh công bố Quyết định số 5250 điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư, công suất 28 MW. Trong khi đó, dự án Nhà máy Điện gió Phú Lạc giai đoạn 2 dù đã vận hành thương mại từ năm 2021 cũng còn những vấn đề cần tiếp tục xử lý liên quan đến đất đai và khu vực dự trữ khoáng sản titan.

Theo ông Lê Hoàng Hồ - Trưởng Phòng Kinh tế xã Liên Hương, địa phương xác định tiếp tục phối hợp với các sở, ngành quản lý, hỗ trợ các dự án năng lượng phù hợp quy hoạch; kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về đất đai, đấu nối và thủ tục đầu tư. Đồng thời, chú trọng cải thiện hạ tầng giao thông kết nối khu vực dự án, đẩy mạnh cải cách hành chính, đối thoại với doanh nghiệp và kiểm soát các yêu cầu về môi trường nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư gắn với phát triển bền vững.