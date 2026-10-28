Liên Hương giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới

Công an xã Liên Hương ra quân bảo đảm ANTT

Nhiều mô hình hiệu quả

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ thị trấn Liên Hương và 3 xã: Phước Thể, Phú Lạc và Bình Thạnh cũ, Liên Hương đang từng bước chuyển mình, khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, việc mở rộng địa bàn cũng đặt ra cho địa phương nhiều thách thức trong công tác bảo đảm ANTT, nhất là ở các thôn ven biển và một số thôn khác bao gồm thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thực tế đó, chính quyền và lực lượng Công an xã nỗ lực từng ngày để giữ gìn sự bình yên cuộc sống Nhân dân.

Trung tá Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Công an xã Liên Hương cho biết, Liên Hương có 15 thôn, với hơn 73.000 người, tình hình kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; ANTT nhiều nơi còn nhiều yếu tố phức tạp. Tuy vậy, vượt qua trở ngại ban đầu, Công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai quyết liệt các mặt công tác bảo đảm ANTT, tiến hành củng cố và nhân rộng các mô hình dân vận đã triển khai trước đó.

An ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn Liên Hương được giữ vững, bảo đảm, ổn định. Công an xã đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp giữ vững ANTT. Trong đó đã chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bám sát địa bàn giải quyết sớm những mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới. Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương

Trên địa bàn xã hiện đang triển khai nhiều mô hình về an ninh hiệu quả, trong đó Công an xã quản lý 3 mô hình gồm: Camera an ninh phòng chống tội phạm, Họ tộc tự quản về ANTT, Tổ (Đội) giữ gìn ANTT.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đã triển khai cho các chi, tổ hội cơ sở duy trì các công trình, phần việc như: Camera an ninh, tuyến đường ánh sáng an ninh, mô hình Tổ ANTT trên kênh mương nội đồng, Khu dân cư phòng, chống ma túy dựa vào hộ gia đình và cộng đồng dân cư… Bên cạnh đó, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các phong trào, mô hình cũng như công tác tuyên truyền, vận động của Công an xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, người dân xã Liên Hương ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn ANTT. Tích cực cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an xác minh, xử lý hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hướng dẫn người dân cách phòng cháy chữa cháy

Tích cực tuần tra, kiểm soát

Bên cạnh đó, Công an xã Liên Hương còn tích cực đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn, nhất là ở những khu vực phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra tại các tuyến ven biển và khu vực trọng điểm, với quyết tâm “không để tội phạm có không gian hoạt động”. Nhờ công tác phối hợp chặt chẽ, khép kín, thời gian qua, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc từng bước làm trong sạch địa bàn.

Từ nửa cuối năm qua đến nay, Công an xã Liên Hương đã triệt phá 33 vụ việc liên quan đến ma túy, tăng 6 vụ so với cùng thời điểm năm trước, 19 vụ việc về trật tự xã hội, giảm 4 vụ. “So với trước đây thì hiện nay tình trạng gây rối trật tự, vi phạm luật lệ giao thông… ở Liên Hương đã giảm nhiều. Người dân chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT, an toàn xã hội”, ông Kinh Văn Tập - Trưởng thôn Lạc Trị thông tin.

Những kết quả đó cho thấy sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng công an với người dân. Trong bối cảnh bộ máy hành chính đã được kiện toàn, tinh gọn, thì sự tận tuỵ, kiên trì của lực lượng công an, cùng tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư chính là nền tảng vững chắc để gìn giữ sự bình yên, ổn định và phát triển bền vững cho địa phương.