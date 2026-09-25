Liên Hương đưa chính quyền số đến gần dân

Tổ công nghệ số hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Người dân tự làm thủ tục trên môi trường số

Trước đây, mỗi khi hỗ trợ làm thủ tục chế độ cho các hộ neo đơn, người khuyết tật, bà Phan Thị Thanh Loan - Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 1 Liên Hương, cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ khi tiếp cận công nghệ. Nhờ tập huấn tại thôn, bà dần thành thạo, ngoài tự thực hiện các thao tác cần thiết bà còn giúp người dân khó khăn trong thôn làm thủ tục. “Cán bộ nhiệt tình, hướng dẫn tận tình; thời gian giải quyết một số thủ tục cũng được rút ngắn. Trước đây, có thủ tục phải chờ khoảng một tháng mới nhận kết quả thì nay có trường hợp khoảng 15 ngày đã có kết quả”, bà Loan chia sẻ.

Theo chị Hồ Thị Bích - thành viên Tổ công nghệ số xã Liên Hương, phần lớn người dân đã tiếp cận công nghệ số, đa số hoàn thành định danh điện tử mức độ 2. Người trẻ cơ bản có thể tự thao tác, nộp hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, người lớn tuổi vẫn gặp khó khi nhập thông tin, scan tài liệu, đính kèm thành phần hồ sơ vào hệ thống hoặc tra cứu kết quả. Từ thực tế đó, Tổ công nghệ số tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại nhà văn hóa thôn, tập trung vào những thao tác và thủ tục thường gặp như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn… Mục tiêu không chỉ là giúp người dân hoàn thành một thủ tục mà quan trọng hơn là biết cách tự làm cho những lần sau.

Để thu hẹp khoảng cách số, xã Liên Hương triển khai “Bình dân học vụ số” với sự tham gia của các đoàn thể, Tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn viên, thanh niên. Người dân được hướng dẫn sử dụng VNeID, định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, thanh toán số và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng.

Người dân làm thủ tục trên môi trường số

Phục vụ tận nơi, thủ tục nhẹ hơn

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, khu vực ưu tiên dành cho người cao tuổi, người yếu thế được bố trí cùng các trang thiết bị hỗ trợ. Công chức, nhân viên chủ động hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ với thái độ niềm nở, kiên nhẫn, thân thiện.

Để cụ thể hóa mô hình “Chính quyền phục vụ - lấy người dân làm trung tâm”, xã Liên Hương triển khai mô hình “Phục vụ tại chỗ - trọn gói”. Bà Nguyễn Thị Cúc Lệ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Hương, cho biết, Tổ “Phục vụ tại chỗ - trọn gói” lưu động do Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính khó di chuyển. Trên cơ sở danh sách các thôn rà soát, tổ công tác đến tận nhà hỗ trợ kê khai, sao chụp giấy tờ, kích hoạt định danh và trả kết quả. Với nguyên tắc “Một người hướng dẫn - một việc hoàn thành”, mô hình góp phần tháo gỡ rào cản về khoảng cách, tuổi tác và kỹ năng công nghệ, để người yếu thế không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Liên Hương cũng vận động 100% cửa hàng, hộ kinh doanh (620 cơ sở), sử dụng thanh toán qua mã QR; hỗ trợ người dân thanh toán phí, lệ phí bằng ngân hàng số, ví điện tử hoặc quét mã QR... Theo bà Nguyễn Thị Cúc Lệ, số hóa không chỉ thay đổi cách cán bộ xử lý công việc mà còn hướng tới giảm những thao tác người dân phải thực hiện lặp lại. Khi hồ sơ, kết quả được số hóa và lưu trữ trên hệ thống, công chức có thể tra cứu, khai thác thông tin ở những lần thực hiện thủ tục tiếp theo, hạn chế yêu cầu người dân khai lại hoặc nộp lại những giấy tờ đã có.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Hương tiếp nhận 8.576 hồ sơ, trong đó 8.499 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 8.292 hồ sơ, với 94% giải quyết trước hạn. Thanh toán trực tuyến đạt 97,01%; số hóa hồ sơ, kết quả và cấp kết quả điện tử giải quyết thủ tục hành chính đều đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính duy trì từ 83,3 - 85,3%.

Từ những việc làm thiết thực, xã Liên Hương đang từng bước đưa chính quyền số đến gần người dân hơn, để cải cách hành chính thực sự đi vào đời sống lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Theo UBND xã Liên Hương, các lớp tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số thu hút 17.726 lượt người tham gia. Toàn xã 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 4.063 học sinh THCS được trang bị kỹ năng số; 80% người trưởng thành được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán số và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng. Đáng chú ý, 8.821/9.135 người thuộc nhóm yếu thế được hỗ trợ, đạt 96,56%.