Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya (UNSMIL) kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về các vụ tập kích nhằm vào tàu chiến Nga tại căn cứ hải quân Benghazi và một tàu thương mại treo cờ Malta neo đậu ngoài khơi thành phố này.

UNSMIL bày tỏ quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Libya, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản của nước này.

Phái bộ cảnh báo Libya không thể trở thành chiến trường cho những cuộc xung đột bên ngoài.

Cơ quan Liên Hợp Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ giới chức Libya điều tra vụ việc, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chính trị hóa sự việc.

UNSMIL cho rằng những tuyên bố và hành động thiếu thận trọng có thể khiến tình hình an ninh tiếp tục căng thẳng.

Theo 2 quan chức quân sự giấu tên có liên hệ với Quân đội Quốc gia Libya (LNA), cuộc tập kích hôm 22/11 khiến tàu hộ vệ Merkury của Nga bị hư hại nghiêm trọng và gây hỏa hoạn tại căn cứ hải quân Benghazi.

Các nguồn tin này cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy xuồng không người lái mặt nước (USV) được triển khai từ một căn cứ do lực lượng Ukraine vận hành ở miền tây Libya.

Ít nhất 4 xuồng bị ngăn chặn, trong khi 2 chiếc khác được cho là đã đánh trúng tàu Nga. Tuy nhiên, chưa có bên nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Các nguồn tin y tế cho biết 10 người, gồm công dân Nga và Libya, bị thương nhẹ và đang được điều trị tại Benghazi.

Một tàu hàng treo cờ Malta cũng bị xuồng không người lái tập kích ngoài khơi. Lực lượng Libya đã giải cứu thủy thủ đoàn, trong đó một số người bị thương nhưng tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các quan chức quân sự, lực lượng Libya còn ngăn chặn hơn 20 xuồng không người lái ở ngoài khơi Benghazi trong tối 22/11. Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Chính quyền miền đông Libya lên án các cuộc tập kích, coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền và đe dọa an toàn hàng hải.

Lãnh đạo Osama Hamad yêu cầu các cơ quan an ninh điều tra toàn diện, đồng thời trao đổi với Nga về khả năng mở cuộc điều tra chung.

Libya vẫn bị chia rẽ về chính trị và quyền kiểm soát lãnh thổ kể từ khi chính quyền Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Chính phủ được quốc tế công nhận do Thủ tướng Abdel Hamid Dbeibah lãnh đạo kiểm soát miền tây, trong khi chính quyền miền đông và lực lượng của tướng Khalifa Haftar kiểm soát phần lớn miền đông và miền nam.

Vụ tập kích mới làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột bên ngoài lan sâu vào tình hình bất ổn của quốc gia này.